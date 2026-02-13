Promesas populistas

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ya estamos en pleno oleaje de promesas. Y hay una que me ha "encantado", la de que la universidad sea gratis el primer año. Más allá del populismo que para mí destila esta medida y de que le veo más problemas que virtudes, es curioso como una iniciativa que no salió adelante en las Cortes hace meses por el voto el contra de PP y VOX ahora sea una de las propuestas estrella de los populares.

Pero empecemos por el principio. Si la universidad pública es gratis, debería serlo para todos en todas las comunidades autónomas. Pero eso no está en manos del PP de Castilla y León. Por lo tanto, ¿por qué si alguien tiene dinero para pagarse los estudios se lo tenemos que pagar con los impuestos de todos? ¿No sería mejor dar más becas y ayudar de verdad a esos estudiantes que no tienen opciones de pagarse una carrera universitaria? Ahí es donde de verdad merece la pena invertir el dinero. Yo no habría podido estudiar Periodismo si no hubiera sido por las becas, y no me parece justo que alguien que tenga dinero, simplemente por estar empadronado en Castilla y León, tenga el privilegio de ahorrarse un año. Porque esa es otra… primer curso gratis para los jóvenes empadronados en Castilla y León pero… ¿desde cuándo? ¿Habrá un mínimo de tiempo o vamos a regalar la gratuidad a cualquiera?

Además, creo sinceramente que la gratuidad puede ser un problema porque habrá gente que, aprovechando que es gratis, decida probar a matricularse en alguna carrera para ver si les gusta. Total, como no cuesta nada… Y esto puede provocar que haya gente que de verdad quiera estudiar y se quede sin plaza en los estudios que quería, que haya estudiantes que no pisen por clase y ni se presenten a los exámenes (¿o se va a exigir un mínimo de asistencia y/o una nota media para justificar esa gratuidad?) o que en segundo curso de repente haya estampidas de estudiantes que dejen los estudios (bien porque pasen de seguir estudiando, o bien porque igual ya no lo pueden pagar…).

No está la sociedad como para estar regalando un dinero que es de todos. Y yo estoy encantada de pagar impuestos, pero no me gusta que se malgasten. Así que más allá del titular tan espectacular, sería una promesa mucho más realista reforzar y aumentar las becas para personas que lo necesiten y que demuestren su valía con las notas, como hemos hecho muchos. Eso sí que es dinero bien invertido.