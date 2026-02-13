Ética y belleza en Tomás Sánchez Santiago

Acaban de concederle el premio Castilla y León de las letras 2025 a nuestro paisano y querido poeta zamorano Tomás Sánchez Santiago. Más allá de lo que representa el máximo galardón literario de nuestra comunidad, el premio significa algo más, y tiene que ver precisamente con el contenido y valor de su obra.

Todos nos alegramos que hayan premiado a un escritor de gran talento, a una persona honesta y discreta, pero sobre todo, nuestra alegría debería ser por lo que él representa para muchos de lo que nos dedicamos al oficio de escribir y le conocemos. Me estoy refiriendo, a su talante, a su inteligencia y, ante todo, su compromiso ético, y me atrevería a decir, político. No se puede entender la poesía de Tomás sin este último aspecto. De hecho, en alguna ocasión se lo he escuchado decir con sus propias palabras: es inútil cuando se escribe abstraerse del mundo en que se vive sin posicionarse a un lado u otro. El lado del poeta es el de la escucha permanente, el compromiso ético y la justicia social, o el apego a la belleza. Leerle es comprender la mirada de alguien que ve el mundo con absoluta perplejidad y asombro, que se empeña en desentrañarlo desde lo pequeño, darle un sentido desde lo bello y lo coherente. Sí, podríamos comprender su obra desde la coherencia, la integridad, la ética y estética.

Me consta que este momento que vivimos le produce verdadera inquietud y desasosiego, que haría todo lo posible por conseguir desviarnos de la inmoralidad, la falta de escrúpulos, la ferocidad de aquellos que, como una corriente imparable de agua, tratan de imponer todo esto en el mapa de nuestras vidas. Si uno se detiene en los poemas o páginas de sus libros, verá que hay mucho de esto.

Tomás S. Santiago, más allá de su faceta de escritor, es un hombre íntegro, de una conciencia inquebrantable y compromiso con la sociedad que le ha tocado vivir. No solo en su escritura, sino en el trato con los demás, haciendo alarde de sus principios. Su voz —poética y humana—, para mí, es insustituible y necesaria. Alguien, en los tiempos que corren, podría echarse las manos a la cabeza si afirmase que representa una forma de moralidad decente. Que viene a recordarnos que es un engaño cerrar los ojos y ser inmune a la perversión.

Me acuerdo ahora de lo que ha representado la intelectualidad a lo largo de nuestra historia. Los intelectuales, en muchas ocasiones, han sido el único bastión de una sociedad que aspiraba al caos y se desmoronaba ética y moralmente. Esos escritores, filósofos, artistas fueron capaces de sostener la cordura en medio del desconcierto social. Hoy, no es que no tengamos esos referentes, sino que están silenciados o ninguneados por ciertas élites escondidas en el marasmo de las redes sociales, la política, la economía o los oligopolios. A mi modo de ver, Tomás es junto con muchos otros hombres o mujeres desde sus respectivos ámbitos, uno de esos referentes éticos y morales que ejercen a la manera de esos antiguos intelectuales. Y lo hacen discreta y silenciosamente. Si bien, sus mensajes están cargados de clarividencia y bondad, como contrapunto a lo obsceno o inmoral de muchos de nuestros conciudadanos.

Por este motivo desearía que se acercasen a su obra, a leer a Tomás S. Santiago, a descubrir el universo creativo y humano que alberga, a pensar y a disfrutarlo. Si así fuera, se darían cuenta de que no exagero ni un ápice. Que es una suerte y un privilegio tenerlo. Lo necesitamos más, si cabe, en este momento presente. Le necesitamos a él, a ellas, a esas personas cuya visión del mundo harían de éste, un lugar habitable y bello.