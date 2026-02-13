Campeones zamoranos

Me llama el redactor jefe de una potente revista deportiva italiana al que conozco hace muchos años. Me comenta que está preparando un especial dedicado a los deportistas europeos que han sido campeones del mundo en la disciplina que sea. En honor a nuestra vieja amistad me preguntó si Zamora tenía algún campeón del mundo. La pregunta me sorprendió. Pues claro, le conteste. Uno de los varias veces campeón del mundo del que más orgullosos nos sentimos los zamoranos es Ángel Nieto. Pero hay más, le digo, comentándole que el piragüismo zamorano es el deporte que más títulos mundiales ha aportado a la provincia. Y como no quería que se me escapase nadie, añadí una disciplina más: el culturismo, y el nombre del también varias veces campeón del mundo, Freddy Lorenzo.

Cual no fue mi sorpresa cuando me comenta entre incrédulo y sorprendido y en un perfecto castellano, ¿Freddy es zamorano? Pues claro, de pura cepa le contesté yo orgullosa. En ese momento inició un relato fascinante sobre Freddy. Resulta que en Italia es un icono. Paolo se deshizo en halagos hacia el culturista. Me preguntó si nuestros campeones mundiales contaban con el debido reconocimiento oficial. Pues no, le contesté. Salvo Ángel Nieto, al que mi amigo Paolo admiraba profundamente, que tiene dedicado un polideportivo, de los reconocimientos oficiales a los demás, nada sé. Salvo que en algún caso se les ha recibido en el Ayuntamiento.

Pero, claro, no es el caso de Freddy, que el pasado año se volvió a alzar con el campeonato del mundo y ni recibimiento ni reconocimiento. Mi amigo no se lo podía creer, tratándose como se trata de una prueba "muy dura". En esta tierra nos las gastamos así. Salvo que se lleve por bandera la ideología que gobierne en el momento, los reconocimientos y los recibimientos brillan por su ausencia, como si a los responsables institucionales del Ayuntamiento les costara admitir que Zamora es tierra de campeones del mundo, sin otra ideología que no sea la del esfuerzo personal.

No me extraña el desánimo generalizado en ese sentido. Y tenemos suerte de que los deportistas sigan adscritos a sus clubes de origen en Zamora, porque cuando el desánimo cunde lo suyo el fichar por otros colores, en tierras donde los responsables deportivos de los Ayuntamientos valoran el esfuerzo y no como en Zamora.