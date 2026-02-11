Los jubilados trabajan de consumidores

Antes vean: la razón por la que los indios cortaban las cabelleras de los "rostros pálidos" (los blancos invasores) era porque éstos decidieron eliminarlos, y para ello ofrecieron una recompensa por cada apache asesinado, exigiendo como prueba presentar la cabellera del muerto.

Lógicamente, los atacados decidieron vengarse, y por eso optaron por cortar también la cabellera de cada blanco eliminado.

Y vamos ya con el tema de los pensionistas, que en sitios como Zamora son 47.000 de 160.000 habitantes. Y en España más de 10 millones de 50.

"El paraíso es cobrar sin trabajar", así que llegar a la jubilación es entrar en al paraíso.

Obviamente éste es más paraíso cuanto más dinero recibe el pensionista. Cosa que también es mejor para la sociedad, porque "quien tiene dinero y tiempo libre, consume más", y ello, teniendo en cuenta que el capitalismo se basa en el consumo, resulta fundamental. De ahí la importancia de los jubilados.

Sin embargo, las derechas están contra la existencia de unas "pensiones dignas", siendo por ello que, aparte de votar en contra o preparar las mentes para votar en contra, lo van insinuando por lo bajini (salvo quienes lo gritan con descaro).

Por eso han puesto en circulación eso de que: "No hay derecho a que un jubilado cobre más que alguien que está trabajando".

Frase que suena bien pero que dentro lleva veneno, porque no busca que se luche para que todo aquel que trabaja gane, al menos, tanto como la pensión máxima. No. La frase es puro veneno porque lo que busca es justificar que las personas jubiladas reciban cantidades miserables del Estado. Y que quien quiera más que se haga un fondo privado de pensiones (o sea, busca otra privatización más, para que los ricos, vía bancos, lo sean aún más).

Demostración. Hace poco las derechas votaron contra la subida de las pensiones (hablamos de jubilaciones y pensiones como la misma cosa, sean contributivas o no). Y han argumentado que lo hicieron porque se mezcló la votación con otros temas que no les gustaban.

Pero la verdad de sus intenciones se esconde tras lo que dijo el diputado de uno de los tres grupos de derechas en el Congreso. Este señor, tal vez para "ascender", se exaltó mucho y una vez exaltado dejó salir por su boca el desprecio absoluto de su formación extrema por las pensiones. Todo porque las derechas quieren bajar impuestos (de los ricos) y para ello también vale acabar con las pensiones dignas. En esta línea el citado diputado contó los planes de las derechas. Fíjense que no dijo: "Hay que salvar a los pensionistas"; dijo: "Hay que salvar el sistema de pensiones", y ahí está la trampa. Salvar el sistema es fácil pues basta con dar pensiones de un euro al mes y el sistema está salvado.

Ya, ya, pero usted se pregunta: "¿Habrá pensiones cuando yo me jubile?". Pues depende de lo que vote. En su voto está su futuro. Porque si vota con la cabeza, a quienes las defienden ¡¡¡públicas y dignas!!!, siempre las habrá, ya que dinero hay de sobra puesto que si disminuyen los cotizantes bastará con sacar lo que falte de los impuestos generales. Es decir, si falla la autofinanciación actual de las pensiones basta con tirar de los presupuestos generales, ¡aunque haya que meter mano a quienes les sobra el dinero!.

Los pensionistas son fundamentales en Zamora por su gran cantidad en proporción. Por eso, para nuestra economía, es mejor que dispongan de dinero puesto que también disponen de tiempo. Binomio ideal para fomentar el consumo, y por tanto para el sistema.

Analicemos, por ejemplo, los negocios de los autónomos. Sin duda les irá mejor si la cantidad de posibles clientes aumenta porque hay más gente con dinero sobrante.

Los jubilados trabajan de consumidores, así que un respeto. Justicia social es que ¡¡¡suban las pensiones y sobre todo las más bajas!!!.