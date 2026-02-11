Opinión
Pedro Bécares de Lera
El estrés
No hemos de preocuparnos de lo que puede pasar en el futuro, vivamos el momento presente, pues el futuro no podemos controlarlo.
"A veces lo más productivo que puedes hacer es relajarte", Mark Black.
En los momentos actuales, donde el trabajo precario y la dificultad de acceso a la vivienda originan inseguridad, y ello hace que se viva en una situación de provisionalidad, porque como bien sabemos un trabajo estable y bien remunerado permite el acceso a la vivienda, siempre y cuando fijemos como objetivo prioritario la adquisición de una vivienda digna. No olvidemos que ello va a exigir programación, ahorro y privación de determinadas actividades lúdicas o de ocio.
Hay que tener presente que vivir con estabilidad es una noble ambición en la vida de toda persona, porque la inestabilidad genera estrés.
Hemos de tratar de gestionar el estrés ante aquellas situaciones críticas que alteran nuestro estado vital.
Leía recientemente una frase de Marta Romo, especialista en neurociencia aplicada al liderazgo, que dice así: "El cerebro no reacciona a los hechos, sino a la interpretación que hacemos de ellos".
Nunca debemos ser catastrofistas, hemos de pensar en positivo y saber desconectar, soy consciente que ello no resulta fácil, pero no podemos vivir permanentemente en un estado de estrés, es necesario "desenchufar" las preocupaciones.
Pasamos mucho tiempo en el trabajo y, generalmente, el trabajo es una de las mayores fuentes de estrés y de las crisis nerviosas.
Me gustó una frase que leí de David Allen. Dice así: "Puedes hacer cualquier cosa, pero no todo".
