El caso Bruselas

Resulta cansino y malsano escuchar los análisis que unos y otros partidos políticos airean (cada uno en sus medios de comunicación afines, que cada vez lo son más) tras las elecciones de turno, ahora las de Aragón (el mes que viene las de Castilla y León y ya verán cómo ocurre lo mismo). En el caso de que el resultado haya sido favorable, siempre el mérito es propio y, al revés, cuando ha sido negativo, el culpable es el contrario porque ha alimentado los apoyos del que ha salido beneficiado. Pero, bueno, así es la vida, la vida cotidiana, me refiero, que nos resulta imposible aceptar nuestros defectos y errores salvo que, al hacerlo, saquemos algo a cambio (perdón o redención, o las dos cosas)

Así está terriblemente polarizado: hay quien piensa que vivimos el periodo de mayor enfrentamiento interno desde la transición, aunque seguramente no es verdad, pero nos lo parece, que es lo que cuenta. ¿Y qué hacemos entonces? Porque si los dos bloques de siempre (acordémonos de las dos Españas de Machado) siguen endureciendo su cáscara, al final va a ser imposible que haya algún poro coincidente, de posible fusión, y andaremos cada vez más a la greña, lo que significa problemas de convivencia, caos y perjuicio general.

El diagnóstico lo tenemos. Se rompió el bipartidismo oficial de PP-PSOE por la corrupción. Surgió Podemos, que alimentó a Vox por su extremismo. Estos dos partidos chuparon de sus matrices hasta debilitarlas. Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder en un afán inusitado, creó un frente solo sustentado en el temor a la ultraderecha (no en el progresismo como ha vendido y se ha vendido) y el PP anda sin rumbo buscando su sitio tras zamparse a Ciudadanos, pero incapaz de frenar el vuelo de Vox. ¿Qué hacemos?

La mayoría de los votantes (a los que preocupa el país como tal), eso sí está claro, se sitúa en la franja que va del centro-derecha al centro-izquierda, aunque los independentismos distorsionan ligeramente la horquilla. El sentido común invitaría a un entendimiento -no sé en qué grado, pero fórmulas hay, seguro- entre los dos grandes partidos. ¡Imposible con los actuales dirigentes!… Salvo que los obliguemos.

Es paradigmático (y de récord) el caso de la región de Bruselas: 600 días sin gobierno y en los últimos meses ciudadanos y colectivos civiles han obligado a los partidos políticos a sentarse a negociar. Han afeado su comportamiento y en aras a justificar su sueldo, los han forzado a entenderse. ¿Eso sería posible en España? Difícil, difícil porque la sociedad civil está, además de polarizada, desecha, sin armazón. ¡Pero algo habrá que hacer, leches, para evitar la gangrena que nos está corroyendo!.