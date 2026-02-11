¿Asomándonos? A la vida

En estos días de borrascas con nombre y casi apellidos, en estos momentos en los que todo se nombra, en estos momentos con "denominación constante", donde a lo que antes no se le ponía nombre, ahora en un solo clic, o bien nosotros haciendo un uso muy limitado de ese don que nos permitió sobrevivir desde que caímos del Estado de Gracia, después de buscar, se lo ponemos; o (y esto empieza a ser lo mas común) es una "inteligencia" hija nuestra, cual engendro artificial, la que le suele poner denominación.

Y todo esto viene a raíz de la pregunta que me hago en estos días cuando me levanto por las mañanas y al momento de desayunar "me asomo al mundo", pero veo que no lo hago como antes y entonces no se si "lo hago bien" o es que ahora ese "asomarse al mundo" es así.

Me explico. Antes era simplemente abrir la ventana y literalmente te asomabas al mundo, lo olías, lo escuchabas, lo saboreabas, lo tocabas, en definitiva, lo sentías. Ya fuera en un pueblo, como el mío, en medio de la naturaleza o en una gran ciudad, había que (literalmente) asomarse para sentirlo, para sentirnos vivos y, de esa manera tan natural, tomar conciencia, ser informados del estado del mundo y de las cosas. Por nuestros sentidos, por las emociones que estos suscitan y los pensamientos que estas producen, con todo ello obteníamos la fotografía necesaria para percibir y ser en el mundo, nada más, no hacía falta nada más.

Pero ahora, me veo fruto de la rutina, de la "dictadura de lo inmediato de lo que no necesita ser sentido", asomándome a ese mundo a través de una pantalla y, si no lo hago, como que el mundo no se despliega ante mí, como que estoy aislado en una suerte de "realidad paralela", de la que se ha de salir a través de entrar en ese diminuto universo encerrado en esa pantalla.

Y creo que es así, de esta manera, como el ser humano se asoma hoy al mundo, a través de una pantalla donde está todo enlatado por una serie de algoritmos de inteligencia artificial, como si el ser humano hubiera claudicado de una de sus prerrogativas ontológicas, que es la de sentir lo que le rodea y dotándole de significado, el mismo se vuelve significante, se hace preguntas y se queda callado, por que el mundo, la realidad es esa fundamentalmente, silencio, silencio que ha de ser escuchado con los sentidos, con el alma, y nosotros, participantes de ese silencio, bailar en esta danza cósmica y mágica que es la vida.

Me siento aislado del mundo y de lo que me rodea hasta que no me "conecto", cual cíborg, a este nuevo mundo artificial, electrónico, reino de los bytes y chips, donde parece que el hombre ha volcado su consciencia y su ser e incluso su inteligencia, capacidad de adaptación, socialización y, en definitiva, todo aquello que nos ha hecho siempre humanos y criaturas sociales por excelencia.

Irónicamente es el momento de nuestra historia en que mas conectados estamos y al mismo tiempo donde reina esa sensación, que es ya epidemia, de soledad.

Ahora todo tiene un nombre, todo es mensurable, todo está clasificado, todo son respuestas, ya no queda espacio para las preguntas sin respuesta, no queda margen para la imaginación (hasta los niños nacen con una muy pobre), tampoco para el misterio, ni para soñar, ni para, oler tocar, saborear, oír, mirar y tejer nuestra experiencia vital, desde el silencio, desde lo que sentimos, construyendo así un pensamiento, un discurso mental pegado a la realidad, que luego era posible "traducir" mediante el encuentro con nuestros semejantes y esa interacción con ellos, a través de un lenguaje articulado de suma complejidad (alma mater de nuestra evolución), una vez habíamos traspasado el umbral de la puerta de nuestra casa.

Ahora no, ahora todo el mundo va con la cabeza "gacha", zombificados, alienados…

Ya nadie, o muy poca gente, al levantarse, abre ya su ventana (si, la que da a la calle, al mundo) y se asoma… y saluda al mundo como se merece.

Ahora, según los medios, parece que los mas jóvenes se asoman a la religión. Quizá sea una moda más, un "efecto Rosalía", no lo sé, pero sí que parece que los jóvenes que ya han nacido en este mundo de la soledad hiperconectada, quieren y necesitan sentirse pertenecientes a "algo" que les trascienda y les de significado, y al mismo tiempo les haga salir de esas pantallas y volver a "asomarse" al silencio, todos en grupo, juntos, compartiendo esa misma experiencia.

No se olvide usted, al levantarse, de asomarse por la ventana y permítase el lujo (hoy ya lo es), de sentir con todo su cuerpo ese mundo que se abre frente a usted. Siéntalo, huélalo, saboréelo, mírelo bien, tóquelo (cuidado no se caiga) y no… no diga nada… no diga nada.