El hambre existe

Si alguien ha pensado que el hambre es el gran drama de los países en vías de desarrollo y aquellos que soportan el peso y el dolor de las guerras, se equivoca. Salvando todas las distancias salvables, en España, y no tan lejos, aquí en Zamora; el hambre es un hecho. Lo que tantas veces nos ha dicho Cáritas lo suscribe la ONG de Educación e Infancia "Educo". Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada el pasado día 5, el 5,6% de los menores de 18 años, unos 450.000 menores, no pueden comer carne, pollo o pescado, ni siquiera su equivalente en proteínas vegetales.

Si bien es verdad que ese dato ha bajado con respecto a los datos de 2024, no es menos cierto que se ha triplicado desde 2004. Pero que nadie crea que el hambre son cifras, porque detrás de los números hay niños y niñas con rostro, con nombre, con apellidos, cuyas familias tienen verdaderas dificultades para alimentarlos como debieran, propiciándoles los nutrientes necesarios para un perfecto desarrollo. España irá todo lo bien que Sánchez quiera, pero la realidad, siempre tozuda, le lleva la contraria. Las políticas del Gobierno no "le sientan bien a España". La frase la pronunció el presidente del Gobierno tras publicarse los últimos datos de pobreza.

Mientras una mayoría, que decrece con el paso de los años, llena los supermercados, a una inmensa minoría de españoles, también zamoranos, les resulta tarea casi imposible llenar la cesta de la compra. Son los hogares vulnerables que no siempre pueden comprar lo más saludable: carne, fruta, legumbres, pescado o verdura fresca. Los comedores escolares, absolutamente gratuitos y universales, son cada vez más necesarios para reducir la pobreza y las desigualdades.

Me parece una barbaridad que el 33,8% de los menores de 18 años españoles vivan en riesgo de pobreza o exclusión. Y lo más terrible, este porcentaje apenas ha variado en más de una década. Que no nos vendan motos, porque a pesar de las apariencias, las cosas no van bien para muchas familias españolas cuya situación no encuentra hueco en las noticias. Para mayor vergüenza de quienes no quieren oír, hay que decir que esta España que, en teoría, va como un cañón, figura a la cabeza del triste ranking de países europeos con más pobreza infantil, solo detrás de Bulgaria.