Desfachatez y estupefacción. Trump imperialista

L’Etat c’est moi. Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo.

Aunque el rey de Francia, Luis XIV, distinguía perfectamente entre su persona y el Estado, se le atribuyó la famosa frase supuestamente dicha ante el Parlamento de París ya que en ese momento histórico, el siglo XVII, el rey pretendía representar el poder absoluto de la monarquía. Hoy en día, el presidente Trump podría apropiarse dicha divisa atribuida al rey Sol puesto que él y su joven séquito de políticos matones y sin atisbo de moral alguna, bien puede representar la cumbre de la tiranía y del despotismo en este siglo XXI. Trump es el mayor ególatra y engreído que existe en la esfera política actual. Uno se lo puede perfectamente imaginar por las noches muy satisfecho de que se hable de él día sí y día también, ya que es incapaz de ser consciente, como gran narcisista que es, de la gran desfachatez que produce al menos en occidente con la mayoría de sus palabras y actos, pero al mismo tiempo, paradójicamente, al verlo capaz de creerse el dueño del mundo mundial y no tener ninguna ética ni moral, a pesar de lo que él mismo diga de sí mismo -"No necesito ninguna ley, lo único que me puede detener es mi moralidad y mi mente"-, está creando en todo el mundo un sentimiento de estupefacción y temor por todo lo que es capaz de seguir haciendo.

Al principio casi provocaba risa y descreimiento con la cuestión de los aranceles, y su "America First", pero a medida que ha ido pasando el tiempo, estamos confirmando nuestros peores presagios. Cada día que pasa, el mundo va tomando conciencia de que Trump es un dictador que no ve límites a su poder.

Una de esas razones es que prácticamente no hace distingos entre el empresario que ha sido y ser el presidente de los EEUU de América. La prueba, como se ha visto en Gaza, Venezuela o Groenlandia, es que tanto él como su familia siguen haciendo negocios y la línea entre ambos aspectos está muy difuminada. Trump dirige el Estado como el tiburón que ha debido ser en los negocios, sin importarle lo más mínimo todo lo demás porque "El Estado soy yo", o en su caso, "El Imperio soy yo". Y, para ello, siempre recurre, sin el menor ápice de moral o ética, a la misma estrategia: utiliza la provocación y la amenaza con aranceles, con una anexión o incluso con una intervención militar para después aprovecharse de ese temor y sacar provecho económico y rédito político, como estamos constatando todo el tiempo.

Es un ser sin alma ni empatía alguna. Todo vale en el negocio de la sucia política con tal de masacrar al que se ponga de por medio, sean sus enemigos políticos los emigrantes o los Estados. Para Trump el Tramposo, la mentira, el chantaje, el asesinato, la amenaza o la fuerza son moneda corriente.

Lo único "interesante", por así decir, que hay en Trump es que lo manifiesta claramente, sin importarle lo más mínimo lo que puedan pensar los demás de él. En su ego inmenso no cabe ninguno más que él. América con él a la cabeza es, más meridianamente que nunca, el imperialismo yanqui de siempre, pero ahora más peligroso y funesto que nunca para el mundo en general. Es precisamente eso lo que lo distingue del zorro gélido de Putin o del siempre taimado Netanyahu, que Trump lo dice y cacarea a plena luz del día y sin importarle para nada las consecuencias de sus decisiones que por lo pronto no han hecho más que provocar desfachatez, estupefacción y temor al alterar por completo las reglas de juego vigentes hasta ahora, pisoteando descaradamente el Derecho Internacional, atacando a la Europa que tradicionalmente ha sido su aliada e intentando ya de paso abolir organismos como la ONU, pretendiendo crear una esperpéntica Junta para la Paz a base de talonario y con Trump a la cabeza. Si Valle Inclán viviera, aparte de revolverse en su tumba, crearía unos personajes tan esperpénticos como Trump y su equipo de matones.

De ese triunvirato nefasto de tiranos, Putin, Netanyahu y Trump, que representan en la actualidad los peores males y sufrimientos para la humanidad, y sin olvidar la advertencia atribuida a Bertolt Brecht -"Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo"-, esperemos que parte del pueblo americano, la tibia y paralizada Europa y otros gobernantes, seamos capaces entre todos de plantarle cara a ese triunvirato del mal. Y ya de paso, se debería aprovechar la ocasión de ese ataque sin precedentes a la ONU para reformarla definitivamente haciéndola más igualitaria y, por ende, justa.