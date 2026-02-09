Cualquier actividad humana, consciente o inconscientemente, es evaluada, o debiera de serlo especialmente cuando afecta a la generalidad de las personas, como es la de naturaleza política pues, las decisiones que se adoptan en ese ámbito, tienen repercusiones en los ámbitos jurídicos, económicos, empresariales, educativos, pago de impuestos, prestaciones sociales, planes municipales y provinciales de obras y servicios, culturales, etc. ; es decir, en el bienestar de la colectividad.

Es por tanto, que todo ciudadano, y más en estos tiempos de disposición de abundante información “al segundo”, debiera conocer y por ello ponderar las acciones u omisiones de la clase política, calificando su proceder para tener unos fundamentos sólidos, veraces y actualizados de lo que ha sido su proceder desde las últimas elecciones, como por ejemplo el grado de cumplimiento de sus promesas, la ejemplaridad y recto proceder con los oponentes, la sensibilidad mostrada con las demandas y requerimientos de interés general, la utilidad de sus actuaciones, la ejemplaridad en sus intervenciones públicas, la realidad de las propuestas de gobierno propuestas, etcétera.

Y bien sabe, o debiera saber, la ciudadanía que no hay obligación de votar a una opción política, y sí de acudir a las urnas, como ciudadano ejemplar que hace uso de sus derechos y deberes, y si de votar en blanco si los partidos políticos no han dado buen hacer, carecer de sensibilidad con las demandas ciudadanas, engañar a los votantes, no asumir las responsabilidades políticas de sus inacciones, a veces con resultado de numerosos fallecidos, mientras se estaba en una "prolongada sobremesa"…

En supuestos, como los reseñados, que tanto exponen un día sí y otro también los medios de comunicación, cabría considerar el voto en blanco en las elecciones, para que sirva de aviso, reflexión, y cambio de actitudes en los dilectos papis de los municipios, de las provincias, de las Comunidades Autónomas, de la Nación.

"Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta…". Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. "BOE" núm. 147, de 20/06/1985. Última actualización publicada el 14/07/2025.

Marcelino de Zamora