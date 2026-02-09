Lo que nos faltaba

Hemos podido enterarnos de que el rostro de Giorgia Meloni está dando vida a la imagen de un ángel, al parecer un querubín. Se trata de un fresco restaurado que luce en la iglesia de la parroquia de "San Lorenzo in Lucina", en pleno centro de la ciudad de Roma. Su autor alega que, además de sacristán de dicha parroquia, es un artista, y que como tal goza de libertad para elegir a sus modelos como mejor le apetezca. Por otra parte, el cura párroco no ha visto en ello nada malo que pueda perjudicar a la sociedad.

Cierto es que siempre se ha dicho que los ángeles no tienen sexo, y que, por tanto, lo mismo pueden tener rostros varoniles que femeninos. Pero elevar a los altares a la presidenta de la República Italiana, como ahora ha sucedido, no parece lo más apropiado. De seguir en esa línea, cualquier día podríamos ver a los apóstoles Santiago el Mayor y Santiago el Menor con el rostro de otros Santiagos, de apellidos Carrillo o Abascal, por poner por caso. La verdad es que resulta difícil hacerse a la idea que el rostro de la madre del apóstol San Pablo, a la sazón pariente de la Virgen María, se sustituyera, en su caso, por el de la presidenta de Madrid, por mucho que ésta se llame Isabel.

Este hecho, podría quedar en una simple anécdota, pero no impide llegar a pensar que produciría una desazón desaconsejada llevar a visualizar en las imágenes de las iglesias rostros conocidos que llegaran a inspirar justo lo contrario de lo que pretenden transmitir.

Descubrir a Pedro Sánchez encarnando el personaje de San Pedro, o a Pablo Echenique en el de San Pablo, no contribuiría demasiado a hacerse a la idea de lo que representan aquellos personajes en el Nuevo Testamento.

Siempre tiene que surgir alguna cosa que dé que hablar al pueblo soberano. En este caso la figura de un sacristán octogenario que dice reunir condiciones de pintor, y que, con intención o no, ha suscitado un debate que nunca debía haberse producido.

Teniendo en cuenta el "admirable" ambiente conciliador que existe en estos momentos entre las derechas y las izquierdas de todo el mundo, solo nos faltaba que la clase política resultara entronizada en iglesias y monasterios, pidiendo desde los altares el voto a los feligreses.

Cierto que suele haber algún o alguna modelo que pueda servir de inspiración al artista de turno. Doy fe de ello, pudiendo servir como ejemplo el caso de una de mis familiares que posó para Ramón Abrantes cuando este creaba la imagen de la Virgen de la Amargura, que sale en procesión la tarde del Lunes Santo. Pero, tal hecho pasó desapercibido, ya que se trataba de un personaje casi anónimo, desconocido para la mayoría de los zamoranos. No son así los casos de las personas públicas, fáciles de ser reconocidas por todo el mundo, y cuyo mensaje, por ende, se aparta bastante del de la Iglesia. Y es que, un dirigente político, "per se", es un personaje controvertido que siempre tiene sus defensores y sus detractores y, a más a más, puede llegar a moverse por derroteros no demasiado encomiables.

¡Lo que nos faltaba! Ahora que ya se estaba perdiendo la costumbre de embadurnar las fachadas de los edificios con propaganda electoral, y que iban desapareciendo los multitudinarios mítines en campos de fútbol y plazas de toros, viene a surgir la "brillante" idea de promocionar, para bien o para mal, la imagen de los políticos en una iglesia; no se sabe si para librarlos del infierno o para abrirles las puertas del purgatorio.

Hasta ahora solo ocupaban tales lugares de privilegio, gente que se había caracterizado por su ayuda a los demás, incluso llegando a dar su vida por ello, como pueda ser el caso de los santos y de los apóstoles.

Ante tal hecho, parece ser que el Vaticano ha dado la orden de deshacer el entuerto, ya que, de haber continuado este desembarco, propio del número 666 citado en el Apocalipsis, podrían aparecer en los altares personajes interesados en llegar a obtener el poder a toda costa, como pueden ser los inventores de falacias, los creadores de caos, gente zafia que practica el insulto hacia los que no piensan como ellos, e incluso algunos misántropos que se vanaglorian de ser egocéntricos y soberbios.

Pues eso, que es difícil hacerse a la idea de que un día pudiéramos llegar a encontrarnos el rostro del alcalde de Zamora, Paco Guarido, por muy honrado y campechano que éste sea, dando vida a la imagen de San Francisco de Asís.