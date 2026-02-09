Dejar de congelar el futuro (II)

Imagen virtual del polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, una vez realizada la ampliación. Las autoridades posan con los empresarios que han reservado suelo en el polígono industrial

Cada cuatro años la Junta desempolva la alfombra y anuncia con entusiasmo electoral nuevas "apuestas industriales". En Zamora ocurre desde hace décadas: proyectos declarados prioritarios reducidos a acondicionar naves y sustituir maquinaria obsoleta; modernizaciones de fábricas ya existentes sostenidas con subvenciones generosas.

Brindis al campo, ampliaciones y retoques aquí y allá, pero sin industria nueva ni diversificación real. Ni regulación de los residuos agroganaderos que permita soluciones energéticas sin comprometer el territorio.

De los cientos de empleos anunciados, directos o de etiqueta, no sabemos duración, jornada o salarios. Da igual el sector. Con un tejido productivo tan concentrado –de temporalidad, rotación y sueldos ajustados– falta actividad capaz de traccionar economía y empleo para asentar población.

No es responsabilidad empresarial aprovechar las facilidades del oportunismo institucional. El problema es el patrón político de titulares grandes y pequeña transformación real: infraestructura dispersa, promoción de suelo bonificado y polígonos sembrados en una maceta productiva estática, de bajo valor añadido por persona ocupada y sin salto tecnológico relevante.

Los planes ejecutivos de Mañueco se superponen cada legislatura como capas geológicas, pero sin estrategia articulada. Otros, como el de Tierra de Campos, se diluyen entre León, Palencia, Valladolid y Zamora: 206 municipios (30 zamoranos). Y la única aportación concreta es una subvención de 1,2 millones –175.000 euros totales hasta 2031 para Zamora–, destinada a servicios de asesoramiento y formación, no a empresas locales. Una dinamización territorial irrisoria, con alfombra de incentivos públicos que solo consolidan lo existente.

Si la propuesta fuera dejar de congelar el futuro, Zamora podría decidir qué industria necesita, en qué condiciones y con qué retorno por cada euro público invertido. Un gobierno capaz de ordenar eficazmente sus servicios y necesidades productivas, con reequilibrio territorial, sería el punto de partida para una industria significativa.

Ejes, estrategias e indicadores revelan una gestión anticuada que administra paliativos: planes dispersos, fondos mínimos y proyectos sin culminar.

Descongelar el futuro exige la sencillez de comenzar por el territorio y su infraestructura social: servicios, vivienda, juventud y población activa suficiente. Solo cuando un lugar es habitable, accesible y sostenible, un territorio se vuelve competitivo y la industria empieza a mirarlo. Cuando la competitividad territorial es débil, la industria no florece

Sin estrategia territorial no hay política industrial, y sin ella no hay desarrollo. Posible.