La candidatura

Lo sabía. En cuanto se hicieran públicos los nombres de los candidatos, concretamente del Partido Popular, a las Cortes de Castilla y León, iban a ser la comidilla. Lo son. Es más, con mejor o peor criterio, las opiniones se posicionan y van más allá de Valladolid o, dicho de otra manera, se quedan aquí. Las sorpresas han estado a la orden del día. Se valoran las caras nuevas. Ya iba siendo hora. Como se valora la juventud, eso sí, sin olvidar que la experiencia es un grado.

La mejor acogida por parte de los opinadores sociales, se la ha llevado Leticia García. En ella me voy a centrar. Leticia es la experiencia en esa lista. Leticia también es la disciplina, el liderazgo y su enorme capacidad para realizar el trabajo bien hecho, porque otra cosa se le podrá negar, pero estamos ante una gran trabajadora. Como diría el castizo se lo curra bien currado.

Pero, a lo que voy. Los opinadores sociales piensan que sería una buena alcaldesa. Quizá el mirlo blanco que el PP de Zamora necesita para hacerse el hueco perdido en el Ayuntamiento de la ciudad. Me encaja. Quizá ni la propia consejera lo sepa, pero está siendo muy valorada y eso es un activo importante para el PP que se ha dejado comer terreno en el municipio.

No sé qué pasará cuando llegue el momento. No soy adivina ni me atrevo a pronosticar. Antes debe pasar por los filtros de su partido y, en todo caso, son ellos los que deciden. El remate final lo hacen los ciudadanos con sus votos, es decir, otorgándole la confianza precisa para afrontar una nueva singladura, que quienes bien conocen a Leticia, dicen que sería una buena singladura. Alguien tendrá que dar ese paso adelante.

Es curioso que los comicios autonómicos tengan una lectura local para muchos ciudadanos zamoranos. Luego están los de siempre, aquellos a los que nadie les parece bien, ni para allí, Valladolid, ni para aquí, Zamora. Además, hay una cierta expectación por conocer la identidad de los suplentes. Muy fino tiene que hilar el Partido Popular y seguir manteniendo la línea en cuanto a rostros nuevos, no vaya a ser que se cuele gente que, lejos de sumar, reste. La candidatura del PP ha tenido doble lectura. En términos locales, se llama Leticia García.