Para qué sirven los votos

La cosa política en nuestro país –que uno ya no sabe si es causa o efecto de todo lo demás a nivel social– nos ha llevado a un prolongado tiempo electoral que provoca una ruidosa campaña permanente. Así nos va. Pero yo hoy quiero hablar sobre otros votos y otras elecciones. Porque el pasado 2 de febrero, que en la liturgia católica es la fiesta de la Presentación del Señor –haciendo memoria de la visita que hicieron José y María al templo con su pequeño a los cuarenta días del alumbramiento, siguiendo la costumbre judía por el nacimiento del primogénito–, se celebró también la Jornada de la Vida Consagrada. Una efeméride eclesial, interna, sí… pero con una importante repercusión fuera de los muros de la Iglesia.

En Zamora, la parroquia de San Lorenzo acogió la misa en la que se reunieron, acompañados de otras personas, los hombres y mujeres –muchas más ellas que ellos– que por nuestras tierras viven en comunidad siguiendo los pasos de otros que, tiempo atrás, soñaron nuevas formas de vida cristiana en radicalidad, dando lugar a órdenes religiosas, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica o institutos seculares. Que de todo eso hay –y más– en la viña del Señor, aunque acostumbremos a resumirlos a todos bajo la tan manida expresión de "monjas y frailes".

Allí estaban los que siguen las huellas de Cristo bajo un carisma especial. Los carismas que pusieron en marcha testigos de la fe como Pedro Nolasco, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, Jerónimo Usera, Juan María de La Mennais, Bonifacia Rodríguez, Antonio María Claret, Arnoldo Janssen, Victorine Le Dieu, Ysabel Lagrange, Joaquín Alonso, Saturnino López Novoa y Teresa Jornet, entre otros muchos. Y eso, sin contar a nuestras monjas contemplativas, acompañando desde el silencio orante del claustro. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX, los fundadores auscultaron nuestro mundo herido para intentar nuevas formas de presencia y acción entre la gente de cada época.

En un momento como el nuestro en el que las noticias relacionadas con la vida consagrada suelen girar tristemente en torno al descenso vertiginoso de las vocaciones y el cierre de casas, vale la pena volver a preguntarse por el sentido de todo esto. ¿Para qué sirve vivir hoy según unos votos que parecen trasnochados? ¿Vale la pena ser religioso hoy en una congregación con una regla de vida cuando tanto valor damos a la autonomía personal? ¿No es lo más importante ser felices, y ya está?

Los consagrados, aquellos que hacen realidad cada día sus votos de pobreza, castidad y obediencia, son recordatorio perenne para el resto de creyentes de que el cristianismo es seguimiento de Cristo: un verdadero compromiso radical, no un simple barniz bonito. Y son faro luminoso para el mundo entero, apuntando a un Dios que siempre está con nosotros y mostrando, así, que toda vida vale la pena. A pesar de todo. n