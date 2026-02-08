Más plantilla oncológica y más responsabilidad ciudadana

El progresivo envejecimiento de la población zamorana trae consigo un incremento de las tasas de incidencia y prevalencia del cáncer que debe ir acompasado con el refuerzo de los recursos destinados a oncología. Solo en lo que va de siglo, 16.900 zamoranos han fallecido a causa de tumores, lo que se traduce en casi 17.000 familias rotas por una enfermedad cuya investigación, prevención y tratamiento habría de ser prioridad en el sistema sanitario universal. El pasado miércoles, en el marco de la celebración del día internacional de la lucha contra esta lacra, las diferentes asociaciones de pacientes que trabajan en la provincia, hasta tres repartidas por todo el territorio, se conjuraban para lograr el objetivo de 70% de supervivencia. Y la receta para conseguirlo, como casi siempre, pasa por una única vía: la inversión.

Zamora se ha convertido con el paso de los años en la provincia con la mayor tasa de incidencia de esta enfermedad en el conjunto del país. Las estadísticas que maneja la Asociación Española Contra el Cáncer revelan que, cada año, se detectan tumores en 842 vecinos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra pulveriza una media nacional que se sitúa en 597 personas y pone de manifiesto la verdad incuestionable de que una población envejecida es una población en riesgo exponencial. Las proyecciones, de hecho, apuntan a que en 2050, pasado mañana, se llegará al dato de mil habitantes diagnosticados cada ejercicio.

El Complejo Asistencial de Zamora cuenta con una plantilla de seis oncólogos, de los que cinco son adjuntos y uno es el jefe de la unidad. Hace poco más de un mes, en la última revisión de la plantilla orgánica de Sacyl, se concluyó que no habría refuerzo para este servicio por no resultar necesario. Mala idea. De acuerdo con las reivindicaciones de los profesionales, sería necesario contar con entre dos y tres especialistas más para poder atender el ingente volumen de trabajo que estas seis espaldas soportan para atender a una población de 160.000 habitantes

Cada año se incorporan al servicio una media de 650 pacientes nuevos de las diversas patologías oncológicas, lo que contribuye a incrementar su prevalencia. Y esto no hace sino añadir peso a la ya de por sí elevada presión asistencial, con centenares de ciudadanos en tratamiento activo, revisiones, interconsultas y comités que fatigan aún más a una plantilla al límite, con jornadas extraordinarias, además, para aligerar las listas.

El pasado año, los cribados de oficio practicados por Sacyl en Zamora para el diagnóstico de cáncer colorrectal apenas contaron con un 39% de participación de entre toda la población citada

Este Día Mundial contra el Cáncer se ha celebrado a poco más de un mes de las elecciones autonómicas, contexto propicio para reivindicar y marcar prioridades. A lo largo de las próximas semanas, los candidatos mantendrán reuniones con organizaciones médicas, sindicatos de profesionales de la sanidad y también con asociaciones de pacientes y familiares, una oportunidad que sin duda aprovecharán para reclamar ese reajuste al alza de las plantillas oncológicas que permita una mejor atención a quienes sufren de una enfermedad que se sitúa entre las primeras causas de muerte en la provincia según la estadística oficial del INE.

Ahora bien, con el derecho viene la responsabilidad. Y no se puede clamar por la contratación de más personal oncológico mientras se dejan sin abrir las cartas de los test de detección precoz. El pasado año, los cribados de oficio practicados por Sacyl en Zamora para el diagnóstico de cáncer colorrectal apenas contaron con un 39% de participación de entre toda la población citada, y eso teniendo en cuenta que se trata del tercer tumor con mayor incidencia en la provincia tras el de próstata y el de mama. En esta lucha, tan importante es predicar como dar trigo. La prevención es cosa de todos.