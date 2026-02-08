Siempre estamos llamados a algo más: a superarnos, a esforzarnos, a no conformarnos con lo que ya somos y a aspirar al "yo ideal" que se ajuste a los talentos que Dios nos ha dado. El evangelio de este domingo es un recordatorio de esto mismo: que el amor debe vivirse con la misma pasión con la que la vida atropella. Que tiene que notarse y contagiarse con nuestra forma de actuar. Que de nada sirve decir que somos discípulos si ese seguimiento no se transforma en conducta.

De pequeño aprendí una frase que hice oración: "Que quien me mire, te vea, Señor". Entiendo, al menos así me formaron, que la creencia no es algo exclusivamente personal e íntimo: no vale si se queda en un corazón callado y tibio. La felicidad que aporta cambia radicalmente la perspectiva, porque es una fiesta que se expresa en la sociedad de la que formo parte. Así, la fe se vive en comunidad como testimonio de esa luz que alumbra desde el candil en la noche. Una fe que no se experimenta en medio del pueblo es sal que no sirve, luz que no resplandece, nombre al que no se llama.

Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos la dirección que apunta al amor primero de todos: un Dios que se hace tangible, sensible y doliente. Pero, como en cualquier relación humana, la inercia del tiempo hace que la convivencia y la unión que nos suelda vaya perdiendo fuelle. La experiencia me ha enseñado a lo largo de los años que, para que la pasión no se agote, es necesaria la novedad: la novedad es el alimento de la pasión. Hay que volver a salarnos, recordar el momento en que esa mirada nos colmó de un amor que se desborda. Bendito el corazón que recuerda y nunca olvida.

Feliz quien se pregunta, ahora sí, en la intimidad con Dios: ¿dónde vas, alma, tan desnuda?, que el invierno acecha en la estacada, que la mar queda lejos para ser libre y la luna a un salto de distancia. ¿Te has perdido en la frescura de un suspiro? ¿o encallaste en la aspereza del camino? Llora tu sangre viva, alma, y remonta como el incienso que resurge con la brisa. Sal a salarte si estás sosa. Ve a prenderte si estás fría. Corre para saber que no estás muerta. Vuela para creer que hay todavía.

Porque, para que la luz siga luciendo y siga cumpliendo su tarea; para que la sal siga colmando de sabor nuestro alimento, tenemos que cuidar la llama y alejar de todo lo que nos llene de humedad. Es decir, seguir enamorándose a diario de la misión a la que se nos ha llamado: ser sal y luz, en novedad constante, en incesante redescubrimiento.

Siempre estamos llamados a algo más: dejarlo todo para seguirle, remar mar adentro, dar la vida. Es nuestra vocación a la santidad. Alter Christus: Señor, que quien me mire, te vea.