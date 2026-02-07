Vivimos rodeados de sensores

A veces no nos damos cuenta, pero vivimos rodeados de pequeños vigilantes invisibles. No hacen ruido, no llaman la atención, no ocupan espacio. Miden. Todo el rato. El móvil que llevamos en el bolsillo sabe si está inclinado, si nos movemos, si hace frío, si hay poca luz o si hemos dado diez pasos o diez mil. La calefacción decide sola cuándo encenderse y cuándo parar. El coche ajusta la mezcla, el consumo, la frenada. Incluso el reloj ya no se limita a dar la hora. Ahora mide el pulso, el sueño, el estrés. Y nos parece normal.

No siempre fue así. Durante mucho tiempo, medir era cosa de laboratorios, de fábricas, de ingenieros con bata o mono azul. Hoy medir es cotidiano. Doméstico. Casi íntimo. La clave está en algo muy básico desde el punto de vista físico. No podemos controlar lo que no conocemos. Y no conocemos bien lo que no medimos. La tecnología actual ha conseguido que medir sea barato, pequeño y continuo. Tres palabras que lo han cambiado todo.

Un sensor no es magia. Es física pura. Un material que cambia cuando cambia su entorno. Una resistencia que varía con la temperatura. Un semiconductor que responde a la luz. Un cristal que vibra distinto si hay más o menos presión. Eso es todo. Lo demás es electrónica y software interpretando esas señales. La diferencia con antes no es el principio, es la escala. Hoy podemos poner sensores en cualquier sitio sin que molesten ni cuesten una fortuna. Y eso abre un mundo nuevo.

En casa lo veo claro. La calefacción ya no se regula a ojo ni con el "tengo frío" o "abre la ventana". Se basa en datos. Temperatura real, humedad, horarios. A veces discutimos más con el termostato que entre nosotros, pero suele tener razón. Y luego están las tradiciones que uno intenta cuidar como le enseñaron, pero con un pequeño guiño moderno. En la matanza, por ejemplo. Chorizos, salchichones, lomos colgados como siempre. El mismo olor, el mismo silencio del frío. Pero ahora, junto a ellos, un discreto sensor de temperatura y humedad. No para estropear nada. Al contrario. Para asegurar que todo sigue el proceso correcto. Que no hay exceso de humedad. Que no hay picos raros de calor. Mi abuelo lo hacía tocando la tripa y oliendo el aire. Yo lo hago mirando una pantalla pequeña. El objetivo es el mismo.

Esto dice mucho de nuestra época. No hemos dejado de fiarnos de la experiencia, pero la acompañamos de datos. Medir no sustituye al criterio. Lo afina. También tiene que ver con la eficiencia. Medir permite gastar menos energía, menos agua, menos tiempo. Un sensor no solo informa, también ahorra. Por eso están en los contadores, en el riego, en el alumbrado público. Por eso los pueblos empiezan a llenarse de tecnología silenciosa que no se ve pero se nota.

Y hay otra razón, más humana. Medir nos tranquiliza. Nos da sensación de control en un mundo cada vez más complejo. Saber cuántos grados hay, cuánta humedad, cuántos pasos, cuántas horas de sueño. No siempre sirve para cambiar algo, pero calma. A veces quizá medimos de más. Puede ser. Pero medir no obliga a obsesionarse. Igual que tener un reloj no obliga a mirar la hora cada minuto.

La física lleva siglos ayudándonos a entender el mundo. Ahora, además, se ha colado en los cajones, en las paredes, en los colgadores de chorizos. Sin alboroto. Sin discursos. Simplemente midiendo.

Y al final, como casi siempre, no va de tecnología. Va de conocer mejor lo que nos rodea para vivirlo con un poco más de cabeza. Y, si se puede, con las cosas bien hechas.