Los últimos serán los primeros

Si yo fuera Gerard Piqué o cualquier otro endiosado personajillo de esos que se ganan el pan con el sudor de sus piernas comenzaría con un: Gracias, Suárez- Quiñones, contigo empezó todo. De biennacidos es ser agradecidos. Y es que ni Roma paga a traidores ni el emperador Mañueco está para polémicas.

Tanto defender al leonés de oro tras la desastrosa gestión de los espantosos incendios del 2022 y los del año pasado; Tanto pasarle la presidencial mano por el lomo, otorgándole una y otra y otra vez el nihil obstat; Tanto… para acabar dándole la espalda debido a lo mismo: a la desastrosa gestión de los espantosos incendios que asolaron la región.

El augusto salmantino anda temeroso. No de Dios, sino de la alargada sombra de Abascal en la España vaciada, también entre los rapaces. Mañu quiere ir sobre seguro el 15-M, las elecciones previas al famoso eclipse. Por eso se ha librado de los nombres que podrían llegar a restarle votos, y no le ha quedado más remedio que defenestrar al repeinado leonés.

Suárez- Quiñones ya no será número uno en la lista por León para las regionales del mes de marzo. Se pretende pagarle los favores prestados presentándolo para que aspire a conseguir una paguita en Las Cortes como procurador del montón. Y en caso de no resultar suficientemente votado, mandarlo de retiro espiritual al Senado.

¡Al lío! Como dice un conocido proverbio etrusco, que el humo de un buen incendio malamente apagado no te impida ver el eclipse solar del 12 de agosto. Es verdad que el cielo nos ha elegido, así que en la ciudad de León se podrá ver el eclipse durante 1 hora y 50 minutos, el máximo de tiempo.

También en Oviedo. Pero quién en su sano juicio querría irse a carbayonilandia teniendo la cuna del parlamentarismo y el prieto picudo al lado. En Benavente será visible durante 1 hora y 40 minutos y en Zamora capital durante 1 hora y 30 minutos. No me lo invento, son fuentes del Observatorio Astronómico Nacional.

Y también es verdad que somos gente mala, remala, con el alma corrompida y llena a rebosar de inquina. Por eso no atinamos a dar las gracias al bueno de Quiñones. Quien, no es que con su indolencia e ineptitud dejara que ardiera media región, qué va. Muy al contrario. Como si de Gandalf el gris mirando dentro de su Palantir se tratara, ese buen cristiano visionó antes que nadie el fenómeno astral que estaba por venir, se anticipó al evento del siglo.

Verbigracia, su nefasta gestión no fue tal. Ese pobre desgraciao, ahora caído en desgracia, lo que hizo fue aclarar la sobreabundancia forestal para que el turismo Starlight de masas vaya a poder disfrutar del espectáculo en todo su esplendor, y de paso se gaste los cuartos en la comunidad.

No es cierto pues lo que insinúa la maledicente chusma. Esa manada de lenguas venenosas que le acusan primero de dejar que ardiera el bosque, para después ganar un porrón de dinerito con la madera chamuscada. Y más tarde, vendernos la moto con su burbuja de las plantas de biomasa que persigue talar todos los bosques de la comunidad para generar un calor que lo proporcionaría mucho más barato cualquier rebaño de lanudas ovejas.

Lo que hizo el buen Quiñones, fue trabajar por el bien común, aunque la muchedumbre desagradecida sigue siendo incapaz de reconocérselo. Por el bien común y por el reto demográfico. Los incendios generaron unas gigantescas explanadas ennegrecidas, bien requemadas en las que instalar autocines. De esos que existen en los Estados Unidos de Donald Trump y Bruce Springsteen. Para que la escasa población en edad fértil se concentre en el área devastada, no a ver una peli, sino a mirar el eclipse. Y ya de paso contribuir a repoblar la comunidad.

"Gracias Suárez-Quiñones, contigo empezó todo" es el mantra a repetir.

Mejor aún, cientos y cientos de kilómetros arrasados en los que erigir un Circus Maximus mayor que el Coliseo de Roma. Especial para ese otro turismo lobero de masas estragado de ver lobitos siguiendo al cuidador que les alimenta como si fuesen animales de compañía.

Un ambicioso Coliseo, con majestuosos pendones ondeando al viento de Burgos, en el que soltar rebaños de ovejas y manadas de lobos, para que el club de los amiguitos del lobo vegano contemple el show completo. Sin medias verdades, sin filtros buenrollistas, sin cortes ni censuras.

Que escuchen horrorizados los lastimeros balidos de las ovejas mientras son devoradas con vida. Que huelan la sangre, que les salpique. Que observen la sombra negra que oscurece el cielo sin ser eclipse ni eclipsa. Esa siniestra mancha conformada por miríadas de buitres que miran la carnicería aguardando su necrófago turno.

Y como Blas de Otero en su poema Crecida, cuando ya no sean capaces de soportar más cruda y sanguinolenta realidad, que no dejen de vomitar cuando se topen con esas bandadas de gansos que viajan de la Escandinavia vikinga a las lagunas de Villafáfila para ser descuartizados por las aspas de los mastodónticos aerogeneradores que producen un exceso de energía que nadie necesita.

Somos un destino Starlight preferente, el cielo nos ha elegido, y hay que presumir de ello. Presumir de las matanzas perpetradas por albergar más lobos de la cuenta. De ser una colonia energética, que consiente que se destruya el territorio, que sean otros quienes se enriquezcan con los recursos naturales que alberga nuestra tierra y que aquí no revierta ni un solo euro.

Presumir de la minería a cielo abierto altamente contaminante. De la invasión de macro granjas porcinas y avícolas, con carne de crecimiento rápido y escasa calidad, y de los residuos industriales que generan. De la dirty proliferación de plantas de biogás…

Y de lo mejor de todo, presumir de pueblos sin gente, casas abandonadas y en ruinas, segundas viviendas cerradas y vetustos habitantes doblando los lomos para desbrozar la tierra a golpe de hoz. Dice La Biblia y dice bien: los últimos en abandonar la España vaciada serán los primeros en ver el eclipse. Lo que no dice es que mirar al cielo es el día a día de la vida en los pueblos.

Estamos hasta el zurrón de mirar al cielo.