Pobres autónomos pobres

Alguien debería escribir un tratado sobre como ser autónomo en España y no morir en el intento. Pobres míos, están perseguidos, estigmatizados y hostigados. Les han puesto las cosas muy difíciles y encima la incomprensión gubernamental a sus muchos problemas de subsistencia no ayuda al emprendimiento ni a la permanencia. A lo mejor las cifras me desmienten. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cerró 2025 en 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia. Resulta que la cifra que en teoría podría desmentirme esconde la precariedad extrema de al menos el 20% de este colectivo.

La denuncia de esta realidad que deja un titular preocupante ha partido de la Asociación UPTA que ha constatado un problema estructural en este régimen, ya que 795.400 autónomos declaran rendimientos iguales o inferiores a 670 euros mensuales, lo que les convierte en ciudadanos de segunda. Ese es el titular que se desprende de la realidad que no se cuenta: casi 800.000 autónomos viven por debajo del umbral de la pobreza al ingresar la mitad del salario mínimo. ¿Tienen trabajo?, sí. ¿Ganan lo suficiente?, no. ¿Pueden vivir con salario tan paupérrimo? No.

Existe otro agravante, más de 500.000 personas de este grupo desarrollan una actividad económica única, es decir, que sólo perciben esos exiguos ingresos a todas luces insuficientes para garantizar una vida digna. Quienes en España generan empleo, los autónomos, las pequeñas empresas, sus propietarios, los que lo exponen todo, se las ven y se las desean para sobrevivir. Para ellos no hay ayudas que valgan. Para ellos incomprensión y presión constante. No son todos los autónomos, es verdad, sería el colmo, pero sí un porcentaje lo suficientemente significativo como para poner coto al problema con la urgencia que requiere.

Siempre he pensado que los autónomos no se quejan de balde como se dice por estos lares, que hay razones muy poderosas en sus lamentos que ahora se confirman. Las soluciones, obviamente, deben plantearlas las asociaciones que representan a este importante colectivo y un ministerio, el de la antigua sindicalista Yolanda Díaz, que no es muy proclive a tenderles una mano o las dos si fuera preciso. El pequeño comercio, la pequeña empresa lleva siempre las de perder. Y ya va siendo hora de revertir esa suerte y dar al traste con el titular que pone de manifiesto lo que tantas veces ha denunciado Cáritas.