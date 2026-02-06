Nuevas amenazas de cuentos para mayores

Todos los días nos despertamos con una nueva amenaza en la sociedad. Pero a quienes nos han contado cuentos de terror cuando éramos pequeños no nos afecta demasiado, porque es difícil superar el miedo del "María dame la sadura que me la robaste en la sepultura", cantada por una vecina mayor vestida de luto que vivía en el primero. Uno de los recuerdos con más canguelo de mi infancia.

Por eso cuando oigo un día sí y otro también las bravuconadas del presidente de los Estados Unidos amenazando a Venezuela porque huele a petróleo crudo como el ogro de Pulgarcito olía a "carne fresca de niño", el miedo se me pasa recordando que bastó un niño que no crecía, del tamaño del dedo pulgar, para vencer con astucia a la fuerza bruta del "grogorón", o sea, del ogro Golón que se come a los niños como si fueran turrón. (Aunque el "grogorón" ese fuera de otro cuento).

La canción de la sadura o asadura formaba parte de un cuento terrible desde el principio hasta el fin: se moría el padre de una familia con muchos hijos, y como no tenían dinero para la cena, la madre decidía sacarle la "sadura" para comérsela.

Al principio el cuento era similar a todos los de familias pobres casi todas del sector primario como granjeros, leñadores o pastores -¡qué poco han cambiado las cosas!- que solían abandonar a los hijos como le pasó a Pulgarcito, o como a Hansel y Gretel abandonados por su madrastra, que encontraron una casita de chocolate en medio del bosque aunque acabaron en manos de una bruja que también se los quería comer como el ogro. (Miedo al hambre de los cuentos).

Por eso, cuando oigo que quieren construir un resort de casitas de chocolate para turistas ricos en Gaza, después de que la brujería de Netanyahu haya destruido su casa a niños pobres palestinos -que no han sido abandonados sino que se les ha arrebatado la tierra a sus familias-, no puedo menos que confiar en que la fuerza de los niños acabará con la alianza de ogros y brujas para acabar comiendo las perdices del final de los cuentos. (Aunque nunca le vi felicidad a tener que comer perdices).

Lo de sacar la sadura para comérsela rayaba el terror del canibalismo del ogro y de las brujas, pero el cuento era aún más terrorífico: mientras cenaban se oía la canción cada vez más cerca "María dame la sadura...", y los hijos preguntaban "ay madrica madrica ¿quién será?", y ésta respondía "déjalo hija que ya se marchará"; y replicaba el padre con voz de muerto "no me marcho no que llamando a la puerta estoy".

Una amenaza parecida a la del lobo de los tres cerditos que querían construir su casita de paja, de madera o de ladrillo, y que soplaba hasta tirársela diciendo: "¿Dónde están los tres cerditos? Se escuendan donde se escuendan vos encontraré amiguitos". (En versión libre de un alumno de Aliste muy pequeñito al que contaba el cuento su abuelo).

Por eso cuando vuelvo a oír un día sí y otro al revés a Donald Trump amenazando con imponer aranceles a las exportaciones para arruinar al sector primario y a todos los demás, tampoco me asustan. Porque las brujas y los ogros son muy tragones y nos necesitan para comer, como el capital nos necesita para trabajar. (Aunque lo que quieran es comernos, salvo la bruja madrileña de Ayuso que le gusta más la fruta).

Siguiendo con la sadura, la voz de amenazas de ultratumba cada vez se oía más alta porque se iba acercando, hasta que gritaba: "no me marcho, no que cogiéndote de los pelos estoy". Y salíamos todos los niños corriendo escaleras abajo como alma que lleva el diablo.

Por eso, cuando oigo todos los días amenazas de invasión de Groenlandia porque huele a petróleo bajo el hielo, a tierras raras o a negocios futuros; o amenazas de guerras mundiales con amables drones que eligen los objetivos sin necesidad de darle al botón nuclear; o incluso a utilizar armas nucleares para acabar con armas de destrucción masiva de otros países... Nada es comparable con la carrera escaleras abajo como alma que lleva el diablo.

Y eso que el diablo era el único miedo que entendíamos algo de los que te metía en el cuerpo el catecismo de la infancia. Mejor dicho, en el alma que tenía tres enemigos: el mundo que era donde vivíamos, el demonio que era un malo que nunca vimos pero existía como la IA de ahora, y la carne que me costaba comer pero no era como para llamarla enemigo.

Años después, cuando estudiaba para ser maestra, aprendí la función de los cuentos de miedo en la evolución de los niños, que les ayuda a proyectar las emociones y a solucionar los conflictos, por lo que tienen también un valor terapéutico. No podía ser de otra manera cuando la cultura popular ha creado todos los cuentos, los padres y abuelos siguen contándolos, y los niños y niñas de cualquier generación se han sentido atraídos por esas historias con sus terroríficos personajes.

La vecina del primero era una mujer sonriente y dulce, que nos daba de merendar junto a su nieto que también salía corriendo. Aun así, el cuento de "María dame la sadura" no se lo he contado a mis hijas hasta que fueron mayores, sin escenificación ni voz de ultratumba, y solamente para hablarles del miedo infantil. Como acabo de hacer ahora.

Supongo que la "sadura" o asadura cumplió su función en la evolución de la niña que fui, de la misma manera que los cuentos han cumplido su función en la sociedad.

Como lo ha hecho el cuento más popular de todos los tiempos, y por algo será. Me refiero al de Caperucita Roja, que nunca dio mucho miedo porque al lobo siempre acababa matándolo el cazador. Pero la caperuza roja se ha hecho ecologista dando la vuelta al cuento para proteger al lobo frente a los cazadores que se cargan a bamby y a los tres cerditos jabalíes que conviven en el campo.

Por eso espero que estemos suficientemente preparados para las nuevas amenazas de tantos terroríficos personajes que protagonizan la actividad política y social en el mundo. Y podamos hacerles frente como personas adultas que aprendimos a superar el miedo con los cuentos, en lugar de correr escaleras abajo para que no nos cojan de los pelos.

Porque las brujas han pasado a ser feministas o a comer fruta, al ogro Golón se lo comen los niños como si fuera turrón en otro cuento, la caperucita por roja es comunista, y el coco al que llaman cuando el niño no se duerme se ha hecho sindicalista de CC.OO.

Aunque a veces intenten agarrarnos de los pelos o el terror nos los pone de punta, seguimos cantando: "al lobo no tememos, tralaralará..." Ni al Donald Trump, ni al Elon Musk. Ni a la inteligencia artificial que sustituye al demonio porque nos engaña.