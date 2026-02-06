Lo que se sabe sobre la gravedad y, por lo que nos guiamos al día de hoy, es por la definición de la Teoría de la Relatividad General que publicó Albert Einstein en 1915, según esta teoría, la gravedad no es una fuerza directa de la naturaleza, sino el resultado de la energía y masa de los objetos que doblan el espacio tiempo, es decir, a más volumen de masa mayor es su gravedad y su campo gravitatorio. Por eso los planetas giran alrededor del Sol y los satélites alrededor de los planetas.

El motivo por el que merma la estatura en los ancianos, es como afecta la gravedad a los discos intervertebrales del raquis cuando ya no se pueden recobrar, aunque la gravedad también nos afecta a todos cuando somos jóvenes y debido a la vitalidad en el descanso, nos permite recuperarnos en la infancia y madurez.

No hace mucho, paseando por una pradera de Carbajales de Alba, brinqué un regato de agua transparente que la divide, al aterrizar en la orilla, me hice daño, y note el golpe en los pies que me produjo la gravedad, esto fue motivo para deducir que el esfuerzo es un desgaste, incluso cuando respiramos y que el descanso es la renovación o recuperación.

En la idea de cuestionar la gravedad, observamos que la falta de sueño nos ralentiza el ego y esta circunstancia nos provoca tanta gravedad como cuanto el ego se apaga, de este modelo pasamos al inconsciente, es decir, pensar estando dormidos, lo que llamamos soñar. Evidentemente dormir no es un capricho o un lujo, es un estado gravitacional, una necesidad vital para la regeneración de la salud del cuerpo.

Este modelo nos indica que la fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra desde su centro sobre nosotros nos es involuntaria, para nada depende de nosotros, esto nos lleva a entender que nuestra vida sería imposible en la ingravidez. A partir de aquí, debemos entender la gravedad como una fuerza que le da existencia a nuestra vida, es decir, sin gravedad no hay vida humana posible

Deliberando sobre la gravedad y la salud, concluimos que es necesario hacer ejercicio y desarrollar los músculos para contrarrestar la fuerza de la Tierra que nos atrae, y como dicen los viejos "hay que ver cómo tira la Tierra por nosotros hasta que nos entierra".

Es evidente que necesitamos descansar del esfuerzo que hacemos para estar de pie y movernos; pero hasta donde conocemos, para descansar profundamente, es el descanso donde se recupera nuestro sistema de salud, incluso el celular, es decir, a mejor descanso, mejor salud. Pues si toda masa posee un campo gravitatorio, incluido nuestro cuerpo, como afirmaba Newton, ahora sabemos según la mecánica cuántica que esa fuerza viene del intercambio de partículas y las conexiones entre ellas. En cierto modo, la gravedad es la que permite nuestra existencia; pero por desgracia también es la que nos mata, por ello es necesario neutralizarla.

Pero qué pasa con las partículas que apenas tienen masa y forman parte de nosotros, como por ejemplo la mente, el aire que inhalamos o los millones de fotones, neutrinos y gases que poseemos, porque sabemos que estas partículas se hallan en microgravedad.

Si nos fijamos en el humo de un cigarrillo, vemos que la gravedad apenas le conmueve, entonces ahora entendemos mejor la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que es el peso, el que deforma el espacio tiempo, dando nacimiento a la gravedad.

En cierto modo, sabemos que nuestro cuerpo es geométrico, lo que quiere decir, que el aumento de gravedad cambia según nuestra posición, por ejemplo, de pie la gravedad es vertical, se centra en un punto en torno a la pelvis, que no es el mismo para los hombres que para las mujeres, en cambio sentados o tumbados, la gravedad se esparce y afecta a todo el cuerpo por igual.

Para tener mejor salud, después de un día de trabajo o de ejercicio de fuerza, es necesario calcular nuestro campo gravitatorio, que todos poseemos en nuestro entorno –según Newton-, bien sentados o tumbados antes de dormir, propongo tres técnicas: la primera, creer en la ciencia, la segunda aprender a controlar la respiración, y la tercera, agitar este campo gravitatorio, o centrarnos mentalmente en él, o en las partículas sin masa que atraviesan nuestro interior; lo anterior estimula y produce un aumento óptimo de gravedad, y como la mente anida en la ingravidez, nos sentimos duales, mente y cuerpo espaciados y en este estado apenas sentimos el organismo y, aparte de regenerar la salud, es un placer deleitoso. También una manera de entender la vida con menos dependencias y culpas.