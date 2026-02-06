A veces, algunas veces, con las Fuerzas Armadas españolas pasa tres cuartos de lo mismo que con Santa Bárbara, nos acordamos de ella cuando truena. Al Ejército español deberíamos tenerlo más presente por muchas razones, habida cuenta de que ellos y solo ellos garantizan la soberanía, la independencia e integridad territorial de España y son el núcleo de la defensa nacional. Eso sería más que suficiente para invocarlos permanentemente. Hete aquí que cuando las iras del Averno se manifiestan en forma de agua, viento, fuego, grandes nevadas y terremotos, los afectados solo se acuerdan de ellos, del Ejército, y más concretamente de la UME que cuenta en su haber con méritos más que suficientes para haber recibido ya el Premio Princesa de Asturias. Están a tiempo este año.

Leonardo, esa borrasca que ha penetrado en España por el Atlántico, está arrasando Andalucía. Las imágenes ofrecidas por los distintos canales de televisión, valen más que mil palabras. Su furia ha servido para escuchar a los damnificados clamar por el Ejército, todos a una haciéndose la misma pregunta: "¿Dónde está el Ejército?" Dónde lo envían sus superiores políticos. Desplegados en los puntos más conflictivos, poniendo en riesgo sus vidas, trabajando a destajo y como la situación supera la capacidad civil, compartiendo experiencia y conocimientos con Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil, porque todos son pocos para hacer frente a la devastación que se ha cebado con tantas localidades andaluzas.

Si no fuera por ellos, por el Ejército, la situación, de por sí insoportable, sería mucho peor. Su presencia en todo tipo de catástrofes no es nueva. La UME es relativamente reciente si pensamos en la impresionante trayectoria del Ejército a lo largo de la historia de España, hablo del pasado siglo y, obviamente, del presente. El Ejército no solo fue imprescindible en la DANA de 2024, lo fue en la erupción del volcán de La Palma, la borrasca Filomena. Y, mucho antes, en la inundación de Valencia de 1957, las riadas del Vallés en 1962, la de Bilbao en 1983 y allá donde la nieve, el agua y el fuego nos jugaron una mala pasada.

Los andaluces han clamado por el Ejército y el Ejército ha estado allí. Nunca falla, desplegando siempre la máxima eficacia operativa. Hay que reconocerlo abiertamente y abiertamente, sin reparos, darle las gracias.