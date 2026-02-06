Dirty Sánchez

A pesar de que hay quien ha puesto el grito en el cielo, no entiendo dónde está el problema de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Es más, estamos todos tan enganchados que se podría hasta definir por Ley un tiempo máximo para todas las edades, porque el mundo digital nos está creando una dependencia que ya estamos pagando, especialmente a nivel de salud mental.

Nos dedicamos a contar lo guay que es nuestra vida… y a compararnos con lo bien que (se supone) que viven otros. Hemos llegado a un punto en el que, si algo no lo ponemos en redes, es como si no lo hubiéramos hecho, y en el que importa ya más hacerte una foto que pueda tener muchos "likes", que disfrutar de ciertos momentos con tu familia o amigos. Vivimos para retransmitir nuestra vida (sobre todo lo bueno, claro, no vaya a ser...) más que para disfrutarla. Y lo peor es que las nuevas generaciones se están educando en este ambiente, que puede llegar a ser muy tóxico.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez, Elon Musk se ha enfurruñado como un niño pequeño y, en vez de actuar como un adulto coherente y "normal", ha decidido definir al presidente del Gobierno de España como tirano, traidor y "dirty" (sucio en inglés). Si ahora resulta que la definición de un tirano es la de una persona que piensa en la infancia y en la juventud e intenta frenar el daño que hacen las redes sociales, bienvenido sea.

En cualquier caso, Sánchez no está loco ni es el único que ya ha adoptado estas medidas. Australia ha vetado el acceso a las redes a los menores, Portugal y Francia han lanzado ya algunas medidas al respecto e incluso el Parlamento Europeo propuso el pasado mes de noviembre limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16. Y no es que me parezca bien, es que me parece perfecto, porque estamos totalmente absorbidos por la polarización que genera este mundo paralelo creado por los algoritmos… y lo que nos queda.