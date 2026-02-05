Ante el rechazo al Decreto Ómnibus, con el que el Gobierno buscaba una tramitación rápida de distintas reformas de lo más variopinto, teniendo como cebo la revalorización de las pensiones, al Gobierno de Sánchez no le ha quedado otra que torcer el brazo optando finalmente por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos y, por otro lado, la prórroga de la suspensión de los desahucios.

Era así de fácil, pero el Gobierno, abanderándose en las pensiones, tenía que echar la culpa al Partido Popular, a ver si de esa forma arañaba votos para sus candidatos en las próximas campañas autonómicas. Era una trampa a todas luces, en la que ni PP ni Junts cayeron. Sólo que como Junts tiene bula para el Gobierno, en función de su interés por mantener a Sánchez en el poder, el índice acusador solo señalaba al PP y la ira de los pensionistas más crédulos, también.

Menos mal que al Gobierno le ha funcionado el sentido común y ha hecho lo que debió hacer desde un principio para no perder tanto tiempo como se ha perdido. Era así de fácil. Pero en su búsqueda de votos lo hace así de difícil esperando que se cumpla aquello de "A río revuelto, ganancia de pescadores". La cosa estaba muy revuelta. Con el pan de nuestros pensionistas no se puede jugar. Lo mismo se creen que con la exigua subida de cada año les hacen un favor. Es cosa de céntimos para los que menos cobran.

Es de dominio público que el Congreso decidió hacer saltar por los aires el real decreto ley ómnibus con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Un rechazo que, sin embargo, tuvo letra pequeña: tanto populares como posconvergentes dejaron claro que no se oponían a la revalorización de las pensiones, siempre y cuando el Gobierno la llevara en una norma independiente, dejando de mezclarla con medidas ajenas al debate previsional. Cuatro partidos en contra del famoso cajón de sastre del Gobierno, sin embargo el Ejecutivo siempre apunta al Partido Popular y obviamente a Vox al que alimenta también con fines electorales. Se acabó lo que se daba. Era así de fácil pero había que marear la perdiz.