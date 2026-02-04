El bioquímico e investigador Mariano Barbacid. / EFE

Mucho ha cambiado en esta enfermadad en los últimos años.

A mí entender, mucho debe de cambiar.

Quiero pararme a reflexionar en tres palabras.

Concienciación

Ha llevado años de esfuerzo y trabajo de administraciones, asociaciones y voluntariado repartiendo lazos, folletos palabras.... para cambiar la mentalidad de la enfermedad, para perder el miedo a acudir a campañas de prevención.

Ya estamos concienciados.

Ahora necesitamos agilidad en diagnosticos, accesibilidad a nuevas terapias que lleguen a todo el territorio y a todas las personas que las necesiten

Compromiso

Se deberia dar un paso adelante, Alzar la voz ante retrasos en asistencia sanitaria y social a quienes obstentan las competencias.

Exigiendo el "Derecho a la salud recogido en nuestra C.E del 78.

Esperanza

La esperanza ha venido de la mano de la investigación.

Mucho tenemos que agradecer a esos hombres y mujeres, no siempre reconocidos y casi siempre mal pagados, que han dedicado sus vidas a logran pequeños grandes logros en la lucha contra esta terrible enfermedad.

Sería bueno que hoy Día Mundial Contra el Cáncer en el que los actos y compromisos se hacen visibles de forma mayoritaria.

Extendieran ese compromiso no sólo a la mera presencia, también a los hechos.

¿Cuantas vidas podrían salvarse?

¿Cuánto dolor y sufrimiento se evitaría?....

Si el apoyo a la investigación debe ser siempre y a todo proyecto. Ahora, este merece especial respaldo.

Me gustaría ver cómo instituciones y sociedad unida promueven actos tendentes a recaudar fondos para hacerlos llegar al equipo del Doctor Barbacid.

Mi solidaridad y cariño a cuantas personas están pasando por esta enfermedad.

Mi felicitación a CRIS Contra el Cáncer, al doctor Mariano Barbacid y su equipo, por su lucha por darnos, esperanza, por darnos vida.