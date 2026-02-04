Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidas cinco rutas escolares por la nieve en SanabriaUna zamorana reclama los daños al Ayuntamiento tras caerse por pisar un baldosa sueltaDos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle¿Cuándo comenzarán las tareas de limpieza de cauces en tramos urbanos?La caída del turismo de Zamora en 2025
instagramlinkedin

Opinión

María Cristina Viforcos

María Cristina Viforcos

Hoy, Día Mundial contra el Cáncer

La investigación liderada por el doctor Mariano Barbacid y su equipo ofrece esperanza en la lucha contra el cáncer, por lo que se pide un mayor respaldo a sus proyectos

El bioquímico e investigador Mariano Barbacid.

El bioquímico e investigador Mariano Barbacid. / EFE

Mucho ha cambiado en esta enfermadad en los últimos años.

A mí entender, mucho debe de cambiar.

Quiero pararme a reflexionar en tres palabras.

Concienciación

Ha llevado años de esfuerzo y trabajo de administraciones, asociaciones y voluntariado repartiendo lazos, folletos palabras.... para cambiar la mentalidad de la enfermedad, para perder el miedo a acudir a campañas de prevención.

Ya estamos concienciados.

Ahora necesitamos agilidad en diagnosticos, accesibilidad a nuevas terapias que lleguen a todo el territorio y a todas las personas que las necesiten

Compromiso

Se deberia dar un paso adelante, Alzar la voz ante retrasos en asistencia sanitaria y social a quienes obstentan las competencias.

Exigiendo el "Derecho a la salud recogido en nuestra C.E del 78.

Esperanza

La esperanza ha venido de la mano de la investigación.

Mucho tenemos que agradecer a esos hombres y mujeres, no siempre reconocidos y casi siempre mal pagados, que han dedicado sus vidas a logran pequeños grandes logros en la lucha contra esta terrible enfermedad.

Sería bueno que hoy Día Mundial Contra el Cáncer en el que los actos y compromisos se hacen visibles de forma mayoritaria.

Extendieran ese compromiso no sólo a la mera presencia, también a los hechos.

¿Cuantas vidas podrían salvarse?

¿Cuánto dolor y sufrimiento se evitaría?....

Si el apoyo a la investigación debe ser siempre y a todo proyecto. Ahora, este merece especial respaldo.

Me gustaría ver cómo instituciones y sociedad unida promueven actos tendentes a recaudar fondos para hacerlos llegar al equipo del Doctor Barbacid.

Mi solidaridad y cariño a cuantas personas están pasando por esta enfermedad.

Mi felicitación a CRIS Contra el Cáncer, al doctor Mariano Barbacid y su equipo, por su lucha por darnos, esperanza, por darnos vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents