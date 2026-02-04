Opinión
Hoy, Día Mundial contra el Cáncer
La investigación liderada por el doctor Mariano Barbacid y su equipo ofrece esperanza en la lucha contra el cáncer, por lo que se pide un mayor respaldo a sus proyectos
Mucho ha cambiado en esta enfermadad en los últimos años.
A mí entender, mucho debe de cambiar.
Quiero pararme a reflexionar en tres palabras.
Concienciación
Ha llevado años de esfuerzo y trabajo de administraciones, asociaciones y voluntariado repartiendo lazos, folletos palabras.... para cambiar la mentalidad de la enfermedad, para perder el miedo a acudir a campañas de prevención.
Ya estamos concienciados.
Ahora necesitamos agilidad en diagnosticos, accesibilidad a nuevas terapias que lleguen a todo el territorio y a todas las personas que las necesiten
Compromiso
Se deberia dar un paso adelante, Alzar la voz ante retrasos en asistencia sanitaria y social a quienes obstentan las competencias.
Exigiendo el "Derecho a la salud recogido en nuestra C.E del 78.
Esperanza
La esperanza ha venido de la mano de la investigación.
Mucho tenemos que agradecer a esos hombres y mujeres, no siempre reconocidos y casi siempre mal pagados, que han dedicado sus vidas a logran pequeños grandes logros en la lucha contra esta terrible enfermedad.
Sería bueno que hoy Día Mundial Contra el Cáncer en el que los actos y compromisos se hacen visibles de forma mayoritaria.
Extendieran ese compromiso no sólo a la mera presencia, también a los hechos.
¿Cuantas vidas podrían salvarse?
¿Cuánto dolor y sufrimiento se evitaría?....
Si el apoyo a la investigación debe ser siempre y a todo proyecto. Ahora, este merece especial respaldo.
Me gustaría ver cómo instituciones y sociedad unida promueven actos tendentes a recaudar fondos para hacerlos llegar al equipo del Doctor Barbacid.
Mi solidaridad y cariño a cuantas personas están pasando por esta enfermedad.
Mi felicitación a CRIS Contra el Cáncer, al doctor Mariano Barbacid y su equipo, por su lucha por darnos, esperanza, por darnos vida.
