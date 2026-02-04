¡Elon, Zamora te da las gracias!

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, lo propuso hace dos semanas en el Foro Económico Mundial de Davos, la plataforma mediática anual donde van los ricos a ganar el jubileo para blanquear su conciencia y seguir engañando a los pobres: la España vaciada debe convertirse en la gran central solar europea porque tiene capacidad para abastecer de electricidad a toda Europa. ¡Gracias Elon por desvelar nuestro futuro, tantos años esperando aquí en Zamora, capital de la España despoblada, una mente clarividente que nos marcara el destino y por fin tú lo has hecho, gracias!

¡Qué no, Sara Aagesen, ministra para la Transición Económica y (nada) el Reto Demográfico, que la propuesta de Elon no es "una extravagancia total", qué tiene razón! ¡Es lo que lleva haciendo la España Vaciada, y esta provincia especialmente, en las últimas décadas: producir energía para otros, para que la consuman lejos de esta tierra y eso a cambio de nada, que cómo hay que ser solidarios, pues le hemos dado todo, hasta a nuestros hijos!

Ahora se entiende: no comprendíamos que nadie hiciera nada para parar el proceso de desmantelamiento que sufre la provincia desde mediados del siglo pasado. Y era por esto, claro: el vaciamiento se ha hecho a conciencia, lo que interesa es limpiar de gente grandes espacios en el territorio; primero se incentivó con cuatro perras el abandono de los valles de los ríos, se pagó una miseria por las expropiaciones y se construyeron los grandes embalses hidroeléctricos, ¡todo en aras del interés general, que no en el zamorano!

Después llegaron las renovables de primera generación y ahora las de segunda, tercera y... Las instalaciones necesitan grandes extensiones de terreno y agua, mucha agua. También poca gente, cuanta menos mejor. Estamos en ello. Por eso que Elon lo haya dicho así: sin tapujos, sin pelos en la lengua, es de agradecer. Ya sabemos a lo que nos vamos a dedicar desde ya, ¡a lo mismo que siempre! ¡A quitarnos de en medio para no estorbar!

La hoja de ruta de la provincia ya es pública: producir energía y descontaminar, las dos cosas se alimentan de vacío humano. Es lo que tiene ir por delante de los demás: aquí no tenemos caos en el funcionamiento de Rodalies, ¡ni tan siquiera tenemos trenes de cercanías!, ¡mejor, así no hay accidentes! Y, oye, nos hemos adelantado por una vez a los catalanes: aquí ya tenemos todos coche para movernos, y si no ni comes, ¡que casi un centenar de pueblos están sin tienda donde comprar productos básicos! ¡Es lo que hay, Elon!, ¿terreno?, ¡oye, todo el que quieras! ¡Somos todos (pocos, casi ninguno) tuyos!n