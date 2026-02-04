Opinión | Al grano
¡Elon, Zamora te da las gracias!
El fundador de Tesla propone convertir la España vaciada en una gran central solar para Europa y el mundo
El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, lo propuso hace dos semanas en el Foro Económico Mundial de Davos, la plataforma mediática anual donde van los ricos a ganar el jubileo para blanquear su conciencia y seguir engañando a los pobres: la España vaciada debe convertirse en la gran central solar europea porque tiene capacidad para abastecer de electricidad a toda Europa. ¡Gracias Elon por desvelar nuestro futuro, tantos años esperando aquí en Zamora, capital de la España despoblada, una mente clarividente que nos marcara el destino y por fin tú lo has hecho, gracias!
¡Qué no, Sara Aagesen, ministra para la Transición Económica y (nada) el Reto Demográfico, que la propuesta de Elon no es "una extravagancia total", qué tiene razón! ¡Es lo que lleva haciendo la España Vaciada, y esta provincia especialmente, en las últimas décadas: producir energía para otros, para que la consuman lejos de esta tierra y eso a cambio de nada, que cómo hay que ser solidarios, pues le hemos dado todo, hasta a nuestros hijos!
Ahora se entiende: no comprendíamos que nadie hiciera nada para parar el proceso de desmantelamiento que sufre la provincia desde mediados del siglo pasado. Y era por esto, claro: el vaciamiento se ha hecho a conciencia, lo que interesa es limpiar de gente grandes espacios en el territorio; primero se incentivó con cuatro perras el abandono de los valles de los ríos, se pagó una miseria por las expropiaciones y se construyeron los grandes embalses hidroeléctricos, ¡todo en aras del interés general, que no en el zamorano!
Después llegaron las renovables de primera generación y ahora las de segunda, tercera y... Las instalaciones necesitan grandes extensiones de terreno y agua, mucha agua. También poca gente, cuanta menos mejor. Estamos en ello. Por eso que Elon lo haya dicho así: sin tapujos, sin pelos en la lengua, es de agradecer. Ya sabemos a lo que nos vamos a dedicar desde ya, ¡a lo mismo que siempre! ¡A quitarnos de en medio para no estorbar!
La hoja de ruta de la provincia ya es pública: producir energía y descontaminar, las dos cosas se alimentan de vacío humano. Es lo que tiene ir por delante de los demás: aquí no tenemos caos en el funcionamiento de Rodalies, ¡ni tan siquiera tenemos trenes de cercanías!, ¡mejor, así no hay accidentes! Y, oye, nos hemos adelantado por una vez a los catalanes: aquí ya tenemos todos coche para movernos, y si no ni comes, ¡que casi un centenar de pueblos están sin tienda donde comprar productos básicos! ¡Es lo que hay, Elon!, ¿terreno?, ¡oye, todo el que quieras! ¡Somos todos (pocos, casi ninguno) tuyos!n
Suscríbete para seguir leyendo
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero