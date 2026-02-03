Paralelismos paralelos

Caminamos hacia la 3ª Guerra Mundial si nos atenemos a las similitudes entre el periodo nazi-fascista que provocó la 2ª y el momento actual bajo el mando del incalificable Trump y sus ultraderechas cómplices.

Vean los paralelismos entre los acontecimientos que se dieron antes de la 2ª Guerra Mundial y el momento actual.

Alemania después de la 1ª Guerra Mundial. El país está en ruina económica. Acaba de perder la guerra y encima es condenada a pagar una indemnización a los vencedores.

Esa guerra había sido una guerra de rapiña (como todas) entre países capitalistas, porque este sistema, cada X años, colapsa y les es necesario a las élites de la nación arruinada robar las riquezas de otras.

EEUU en la actualidad. Como país está en quiebra económica. El uso alocado de los aranceles y otras medidas para condicionar el mercado (prohibiendo que sea libre) es una confesión a gritos de su ruina. Pero se mantiene gracias a que con su poderío militar puede aún obligar a que la moneda oficial para transacciones se haga en dólares. De hecho eso es tan trascendente para ellos que invadieron Irak, Libia e hicieron una demostración de fuerza con Venezuela, porque sus dirigentes habían amenazado con vender el petróleo que producían en otras monedas que no fueran dólares.

Los líderes. Ante esta situación de crisis económica en Alemania surgió un líder, Hitler. Que por culpa de sus ínfulas de grandeza no dudó en sacrificar a todo su pueblo (ario) hasta la muerte y la destrucción, y encima para nada.

Personalidad similar a la de un Trump qué, mimado por las circunstancias, pues nació súper-rico y ahora lo es más aún, quiere pasar a la posteridad como un Elegido por Dios para guiar al pueblo (blanco) al paraíso.

Aires de grandeza. Para engatusar a su pueblo Hitler promete volver a hacer de Alemania un país grande y poderoso.

Camino que está usando y siguiendo Trump, cuando promete que América debe volver a ser grande y la primera nación del mundo.

Mentiras a los suyos. La crisis económica que vivían Alemania y sus aliados, es la típica de los sistemas capitalistas. Pues el capitalismo, en la medida en que hace circular el dinero desde las capas bajas a las altas, cada cierto tiempo entra en crisis pues se colapsa el consumo.

Para ocultar esa verdad se le dice a la población que es que "sobra gente". En el caso de Alemania la mentira consiste en contar que bastaría con expulsar a los judíos. Y en el de EEUU el engaño se basa en afirmar que bastará con echar a los inmigrantes ilegales.

Ambos planes se aplicaron entonces y se aplican hoy despiadadamente. Recuerden cómo decidieron acabar con los judíos los nazi-fascistas. Y vean cómo en EEUU la búsqueda de "no-blancos" para expatriarlos está siendo cruel.

Fusión de ricachones. En ambos países, Alemania y EEUU, Hitler y Trump, fueron encumbrados con la ayuda financiera de los capitalistas patrios.

La guerra como única salida. Como las medidas adoptadas (echar judíos o echar inmigrantes) son falsas (se hacen para engañar a la gente haciéndola creer que saben arreglar el problema de los trabajadores manteniendo el sistema capitalista) al final no les queda otra salida que la guerra, y….

Hitler decide ampliar el "espacio vital" de su país (o sea invadir otros) y tras amagar contra los occidentales luego pasa a atacar a los judeobolcheviques, pues el comunismo ruso estaba cayendo muy bien entre las masas y por tanto muy mal al capital. Y algo similar pretende Trump (ocupar países).

El trágico final. Todos los machotes que auparon a Hitler murieron y el pueblo alemán sufrió los horrores de una guerra que además perdió. Hitler se suicidó con su pareja, mientras que su lugarteniente, Goebbels, se mató junto a su esposa tras asesinar a sus 6 hijos, aún niños. ¿Qué harán Trump, y sus cómplices en otros países, si no se les para? n