El No del campo zamorano al acuerdo de Mercosur se materializaba la pasada semana en la tractorada que todos los zamoranos apoyamos sin fisuras. Confieso abiertamente que si hubiera sido dueña de un tractor me habría sumado a la manifestación. Hay que hacer ruido para que los dirigentes españoles y europeos se enteren de que el campo en España, en Zamora, en Europa tiene vida. Están tratando de robársela pero no lo van a conseguir. Nuestros agricultores y ganaderos no les tienen miedo, si acaso al futuro incierto que se presenta frente a acuerdos como el de Mercosur, tan injusto, tan innecesario.

No pueden condenar al campo de forma tan flagrante. Ni los huertos solares pueden sustituir la necesidad que del agro tenemos todos los ciudadanos. Lo que nos llega de fuera lo hace sin las necesarias garantías. No todos los ciudadanos quieren darse cuenta de ello, pero es así. Todos a una deberíamos fijarnos, en los supermercados y ultramarinos, de la procedencia de frutas, verduras, hortalizas y demás. Si el origen no es España, desistir y que se les pudran en los almacenes. Me temo que es muy difícil ponernos de acuerdo a todos los consumidores.

Las organizaciones agrarias, a diferencia de otras cuyo objetivo principal es la defensa de los trabajadores, han apoyado, convocado y sustentado las tractoradas llevadas a cabo en toda España. A ver si el Gobierno se entera de una pajolera vez y se pone del lado de nuestros agricultores. Igual que se salta a la torera algunas normativas europeas, haciendo de su capa un sayo, bien puede el Gobierno de España posicionarse en contra de este acuerdo que quiere matar directamente al campo español. Me resisto a ver los campos yermos. Me resisto a que me cambien el paisaje del campo, sobre todo en primavera, cuando florece y se muestra en todo su esplendor.

Nos quieren dar gato por liebre y por ahí no pueden pasar nuestros bravos agricultores, sus familias y tantas mujeres rurales que son las nuevas "Agustina de Aragón" de la agricultura. Solo que, en este caso no hay que apuntar con el cañón a los franceses, pero sí a cuantos hacen política en Europa y a los países firmantes del tratado. Suscribo el no del campo zamorano a un acuerdo que, ojalá, no salga adelante por el bien de todos.