En el mundo de los "expertos"

En este mundo que vivimos conviven "expertos" entre comillas, con los, simplemente, expertos. Estos últimos son los de toda la vida, aquellos que dominan parte de la parcela de su profesión. Los que debido a su formación y experiencia merecen ser escuchados. Aquellos de los que, a falta de un Oráculo de Delfos, donde la pitia de turno puede vaticinar todo lo habido y por haber, tras haber inhalado vapores de alguna roca tectónica, o vaya usted a saber de qué , se han ganado que confiemos en ellos.

Pero se da la circunstancia que estos últimos no se prestan mucho a tener ese minuto de gloria en las televisiones patrias. Mas bien son los "expertos" entre comillas, esos que hay que poner en solfa, los que suelen ocupar tales espacios televisivos.

Llegan a proliferar en los casos en los que se ha producido alguna catástrofe, como, desgraciadamente ha sido, recientemente, el caso del trágico accidente de dos trenes de alta velocidad. Es "admirable" el detallado conocimiento de esos "expertos" en temas tecnológicos en general, incluida la dinámica ferroviaria en este caso particular. Su interpretación del diagrama hierro-carbono pontificando sobre el estado del acero de los raíles de la vía por donde circulaban estos trenes resulta "conmovedor". "Admirable" su dominio de los equipos de los que van dotados los trenes.

Se da la circunstancia de que algunos de estos "expertos" denominan como vagones a los habitáculos donde viajan los viajeros (en lugar de coches), algo que suena tan mal en el argot ferroviario como podía sonarle a un ingeniero aeronáutico que alguien llamara aeroplano a un avión a reacción.

En un programa se presentaba como experto a un joven de 25 años, de profesión maquinista, cosa que sonaba a hueco, no por poner en duda su cualificación para conducir trenes, sino porque su edad no le permitía haber adquirido apenas experiencia. Peor ha sido el caso de otro personaje presentado como ingeniero de caminos, que ponía en cuestión la aceleración salvaje del tren que llegó a descarrilar como posible causa del accidente. Lo cierto es que ese término de "aceleración salvaje" suele usarse en el campo del automóvil, en lo que se refiere a esos coches especiales que se permiten pasar de cero a cien kilómetros por hora en dos o tres segundos. Solo en los trenes de velocidades superiores a los 500 km/h, incluidos los de levitación magnética, suele utilizarse tal término.

Menos mal que siempre queda algún tertuliano prudente que, a riesgo de ser despedido por no añadirse a la pléyade que presenta a tantos "expertos", llega a sugerir que hay que esperar a tener todas los datos del siniestro porque, en cualquier accidente, las hipótesis son varias, pero el diagnóstico debe esperar a que lo definan los verdaderos expertos.

En otro orden de cosas, no se ha sabido de nadie que se haya atrevido a decir una verdad como un templo, cual es que la seguridad absoluta no está garantizada en ningún aspecto de la vida, bien sea porque la ciencia o la tecnología no se han desarrollado lo suficiente, ya sea porque el alcance de la economía no da para ello.

Cierto es que todo es susceptible de mejorarse y que los errores, ya sean humanos, técnicos, políticos, o de construcción y mantenimiento, requieren poner los medios necesarios para evitarlos. Pero el caso es que hay aviones que se estrellan, edificios que se derrumban, barcos que naufragan, automóviles que se accidentan. En todos estos casos se debe indagar y hacer pagar por ello a los responsables, de haberlos. También en el caso del Iryo y el Alvia, los dos trenes que un mal día sufrieron ese golpe de infortunio. Pero eso no es óbice para que en los programas televisivos se intente manipular la percepción de los espectadores, presentando como "experto" a un tertuliano por el hecho de ser andaluz y viajar con frecuencia en el AVE, como fue el caso de uno de esos programas.

Lo cierto es que en este apocalíptico accidente se dio la terrible fatalidad de que uno de los trenes descarriló, justo en el fatídico momento en el que otro tren circulaba en el mismo punto, en la vía paralela y en dirección contraria. De no haber sido así, posiblemente no habría habido víctimas, y tal escenario habría permitido investigar con cierta tranquilidad si es o no suficiente la seguridad de nuestro ferrocarril exclusivamente en términos técnicos y económicos. Pero desafortunadamente no fue así, y las vidas humanas están por encima de todo, aunque la clase política, como es habitual, haya hecho de ello un debate carroñero en busca del voto. Mientras tanto, la gente, en general, no puede evitar que su corazón se vea afectado ante tal desgracia, y consecuentemente trate de encontrar algún culpable, quizás de manera precipitada.