El café Delta y el intercambio de princesas

Aunque "bica" es un término portugués con varios significados distintos, muy probablemente el que más usa la gente de la calle sirve para denominar un corto de café solo, concentrado y muy rico, que los lusitanos toman con fruición y que, por cierto, es muy barato. "Bica" nació como acróstico con las iniciales de la frase: "biba Isto Com Açúcar" ("beba esto con azúcar"). Y lo más probable es que la bica que se toma en cualquier lugar del país luso sea de la marca "Delta", que es allí omnipresente y que también está extendida por España y otros cuarenta países de Europa y del mundo, como para producir una facturación anual –en la primera década de nuestro siglo- de cuatrocientos millones de euros.

Delta es ahora un emporio situado a un par de kilómetros de la villa portuguesa de Campo Maior y a un paso de la ciudad de Badajoz, en pleno Alentejo, entre sus agradables finca agrícolas y ganaderas de dehesa, viñedos, olivos y cereales y muy cerca del embalse de un río, de sibilante y bonito nombre -Caia- que ha sido varias veces testigo de nuestras peleas fronterizas a lo largo de siete u ocho siglos. Y también fue escenario en 1729 de un acontecimiento histórico, tan llamativo como poco conocido, que se denomina "A Troca das Princesas" (El Intercambio de Princesas), que fue la ceremonia de matrimonio doble de Bárbara de Portugal con el futuro Fernando VI de España y de Mariana Victoria de España con el siguiente rey de Portugal, José I. La suntuosa boda se celebró con un gran despliegue de medios en un efímero y rico palacio de madera construido para la ocasión sobre un puente de este río; contó con un notable acompañamiento de cortesanos y hasta de seis mil soldados de comitiva y escolta, además de los vecinos de la comarca que se puede suponer que estarían asombrados de este acontecimiento histórico, que pretendía mejorar las relaciones de los dos países.

Campo Maior es una localidad bonita y atractiva, llena de vida, rodeada por su fortaleza de baluartes, de casas blancas en una urbanización ahora muy mejorada y cuidada. Tiene tres iglesias, un palacio, un museo y una curiosa seña histórica: la Capela dos Osos (capilla de los huesos), construida con los huesos y los cráneos de muchos centenares de víctimas que se produjeron en una fecha del siglo XVIII por la explosión de su polvorín militar, tras la enorme deflagración que produjo un rayo.

Campo Maior tiene unos ocho mil habitantes, de los que más de un tercio trabajan en la factoría de Delta, que además de producir varias marcas de café, como el propio Delta, el Cubana o el Camelo, también elabora aceite y vino en tierras anejas. Además, junto a su factoría, a dos kilómetros de la villa por la carretera a Ouguela y Portalegre, tiene un espacio museístico denominado "Centro da Ciência do Café", con mucho atractivo y que además ofrece un espacio al aire libre y la sombra de olivos con mesas para pícnic, para recibir visitantes.

El complejo productivo, desde 2007, añade también la explotación de trescientas cincuenta hectáreas de viñedos y la bodega Adega Mayor; ésta en un llamativo edificio - diseñado por el famoso arquitecto Siza Vieira, que comercializa cada año un millón de botellas de buenos y apreciados vinos alentejanos blancos, tintos y rosados, que se venden en el propio país y se exportan a Angola, Brasil, Alemania, Suiza y USA.

El creador y cabeza de dichas empresas fue el comendador -título concedido por el estado portugués - Rui Nabeiro (1931-2023), que fue también cónsul honorífico de España y doctor Honoris Causa por la Universidad de Évora y que tiene dedicadas a su nombre una avenida en Badajoz, una calle en Campo Maior y una estatua en la rotonda de la plaza principal de la localidad. Nació en dicha villa y a los trece años ya se dedicaba como mochilero a la venta de café por los dos lados de la frontera hispano-portuguesa; trabajaba para su tío, que luego adquiere una máquina para tostar los granos verdes que llegaban de las colonias africanas portuguesas y de Timor Oriental. Precisamente esos frutos de tipo "Arábiga" o "Robusta", que había descubierto un pastor de cabras etíope, llamado Kaldi, en el siglo IX. Desde allí ese licor que luego se denominó "khave" -del árabe "qhavad", que significa "vino"- pasa a consumirse en Arabia y universalizarse en no mucho tiempo.

Como se puede ver en las pantallas interactivas, objetos museísticos o paneles expositivos del "Centro da Ciência do Café", este grano vegetal ya tostado es "negro como el diablo, caliente como el infierno, dulce como el amor y puro como un ángel", según escribió Maurice de Telleirand y con el que Rui Nabeiro fue capaz de crear un acontecimiento económico, industrial, social y cultural, que desde el Alentejo llama la atención en Portugal y en tantos lugares del mundo. n