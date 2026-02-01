Yo pido, tú pides

Miércoles, 28 de enero. "¿Has leído el titular del periódico en el que escribes los domingos?", soltó mi amigo, nada más vernos, en el lugar de costumbre. "Pues no, la verdad, aún no he tenido tiempo", le contesté. Mientras llegaba mi café con leche sin lactosa, cogí el periódico de papel que estaba sobre la mesa, lo abrí y acerté a la primera: "Seguro que lo dices por lo que solicita la Junta de Castilla y León a Adif, que pide información sobre el ‘estado real’ de las vías del tren en Zamora". Los siguientes minutos fueron muy animados. La mesa se quedó pequeña cuando llegaron dos amigas que, pese al frío y la nieve, se habían animado a salir de casa para compartir el tiempo con nosotros. "Bueno, ¿qué tal va todo? ¿Alguna novedad en vuestras vidas que os gustaría compartir en vivo y en directo? Yo quiero escuchar palabras y, sobre todo, ver los gestos de vuestras caras cuando habláis", dijo sonriendo y con el mismo ímpetu que ya conocíamos desde que era una adolescente. "¡Caray, cómo viene la paisana!", dijo mi amigo. Y todos reímos.

La conversación cambió de tono cuando abrimos el periódico. La otra amiga, que hasta ese momento solo había dicho "Buenos días, qué tal estáis", tras leer el titular no esperó ni dos segundos para sentenciar con energía: "¡Es increíble! Como ahora toca hablar de trenes, la Junta aprovecha la ocasión y pide que Adif le diga cómo están las vías en Zamora. Yo propongo que Adif haga lo propio: preguntar a la Junta qué tal está la sanidad pública, cómo siguen las listas de espera en traumatología y en otras especialidades, o cuándo se otorgan todas las ayudas prometidas a los ganaderos que perdieron sus cabras y ovejas en los fuegos de la Sierra de la Culebra en 2022. Porque si unos piden, ¿por qué no pueden pedir también los demás?". Nos miró uno a uno, esperando alguna respuesta. "¿Qué, no decís nada? ¡Hablad, que aquí nadie os va a comer la lengua! Yo lo tengo claro: si la Junta pide, que nadie se asuste cuando otra administración o cualquier ciudadano de Castilla y León solicita a la administración regional que rinda cuentas también sobre la sanidad o las carreteras", remató.

Y llegó mi turno. Pedí la palabra y compartí algunas ideas muy básicas. Primero, que el debate se había puesto bastante interesante, como esos programas de televisión que están de moda últimamente, con supuestos expertos que opinan de todo. Segundo, que nadie esperara de mí una acusación directa, sin ton ni son, contra tal o cual administración, ya sea Adif, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora o cualquiera de los ayuntamientos de la región o de España. Tercero, que antes de hablar -o más bien de opinar sobre un determinado asunto- es imprescindible que la ciudadanía se informe, porque no siempre se hace. Cuarto, no veo mucha diferencia entre pedir información sobre el "estado real" de las vías y hacerlo sobre las listas de espera de la sanidad en Castilla y León. Y, por último, que los ciudadanos tenemos derecho a saber, pero también el deber de actuar. Y terminé.

Hasta ahí llegaron mis palabras. El amigo y las amigas me animaron a que, si tenía valentía, lo escribiera aquí. Les dije que tal vez. Y aquí está, estimado lector. Ya lo tiene en sus manos. Usted dirá.