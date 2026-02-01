Un nuevo Edén de felicidad alternativa.

Jesús proclama "bienaventurados" ("makarioi" en griego implica una felicidad profunda, una dicha fundamental, un estado personal interior donde las dimensiones de la vida están bien integradas y tienen sentido) precisamente a quienes el mundo considera desafortunados. El evangelista Mateo escribe en presente el anuncio de Jesús: el "reino de los cielos" es de "los pobres de espíritu y los perseguidos por causa de la justicia". Un nuevo Edén de felicidad, ya.

La radicalidad de este mensaje sigue siendo profundamente contracultural. Los "pobres de espíritu" no son necesariamente los económicamente pobres, sino quienes reconocen su indigencia espiritual, lo que choca frontalmente con la cultura de la autosuficiencia, la marca personal, la construcción constante de una imagen de éxito y control.

Ser "pobre de espíritu" es reconocer nuestra fragilidad en una cultura que venera la invulnerabilidad. Los "perseguidos por causa de la justicia" son quienes sufren consecuencias reales por defender causas impopulares pero justas: denunciantes de corrupción, defensores de derechos humanos en contextos hostiles, quienes renuncian a beneficios personales por coherencia ética. La felicidad propuesta por Jesús sigue una lógica invertida: no se encuentra donde la sociedad la ubica (poder, reconocimiento, seguridad material), sino en una disposición interior que solemos considerar debilidad. Este Edén acoge y distingue a los que lloran a sabiendas de que serán consolados. ¿Quién no ha sentido el gran regalo que es el consuelo en la tribulación?

A los "mansos": aquellos que teniendo poder o capacidad eligen no imponerlo, profesionales que eligen la ética, personas con recursos que practican la generosidad en lugar del acaparamiento; aquellos que mantienen su humanidad en contextos deshumanizantes: cuidadores que preservan la dignidad en trabajos agotadores, inmigrantes que conservan su integridad ante la animadversión e incluso violencia, comunidades que resisten la amargura después del trauma. Todo el que dice "no" al "todo vale" para lograr renombre en estructuras competitivas. Estos acaban heredando una tierra no conquistada mediante fuerza bruta sino "poseyendo" lo que realmente importa, en lugar de reinos de vacíos.

En esa tierra la misericordia circula, y la compasión es la moneda de cambio. ¿Y los pacificadores? Serán llamados "hijos de Dios", sin Nobel, ni título honorífico, sino por una transformación de identidad y relación que sugiere una participación en la naturaleza misma de Dios, quién en la tradición cristiana es definido como el que reconcilia y restaura.

Parece una utopía, esta propuesta de Jesús. Hoy, lo utópico tiene mala prensa, pero toda transformación histórica comenzó como algo "imposible". La propuesta sigue vigente, incluso socialmente. El reino coexiste con condiciones hostiles. No es un mundo donde ya no hay injusticia, sino una comunidad que vive de otra manera dentro de un mundo injusto. Una propuesta de felicidad que nunca podrá totalizarse (todos conocemos el horror que traen las "pretensiones de felicidad global" impuesta), sino libremente escogerse. Sigamos creyendo y aspirando humildemente a vivir en un mundo decente donde sea posible para más personas vivir con dignidad y donde las comunidades que quieran vivir según lógicas alternativas (como la de las bienaventuranzas) tengan espacio para hacerlo. Dios estará re-Creando el Edén.