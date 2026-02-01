Cuidando la casa

La Iglesia es casa de todos, valga como primera premisa hoy. Y como casa que es, debemos de cuidarla. Y debemos de cuidar los templos. La parroquia de San José Obrero de Zamora necesita ayuda y su párroco, Manuel Sanmiguel, ha lanzado una ambiciosa campaña en redes sociales —que también ha tenido su eco en medios de comunicación— para pedir la colaboración de los fieles, para sufragar distintos gastos y reparaciones que el templo necesita, bajo el título: "San José Obrero te necesita". Más allá de grandes titulares, como el que deja que son los funerales lo que más ingresos aporta a la parroquia, conviene que nos sensibilicemos con la realidad no solo de San José Obrero sino con la de tantos y tantos templos, especialmente en el mundo rural. Manolo, como le conocemos cariñosamente, ha hecho un vídeo y material divulgativo en el que detalla la contabilidad del templo en el año 2025 y su resultado favorable de poco más de 300 euros.

Y es que mantener los templos cada vez cuesta más, cada vez requiere mayor esfuerzo económico que contraviene después con la realidad de esos templos, que en la vida ordinaria son templos que tienen pocos ingresos fundamentalmente derivados del descenso de la asistencia de fieles a los mismos, pero este no es el debate que nos ocupa hoy. Los templos también constituyen una seña de identidad del pueblo de turno, o en el caso de San José Obrero de la zona norte de la capital. Muchos de ellos cuentan con protecciones institucionales especiales por su valor patrimonial y monumental. Antiguamente es cierto que se sacaba una hucha y se hacía una buena colecta para un buen fin. Pero aquí también los tiempos han cambiado.

La Iglesia también evoluciona y esta campaña de recogida de fondo se canaliza a través de una plataforma que depende de la Conferencia Episcopal que se llama https://www.donoamiiglesia.es. De una forma intuitiva se establece qué tipo de donación quieres hacer respecto a su frecuencia, así como la cantidad. En la plataforma aparecen todas las parroquias, así como las diócesis, seminarios y otras instituciones a las que uno de forma anónima puede hacer la donación que quiera. Tan sencillo como que cuidar el patrimonio es cosa de todos, tan sencillo como pensar que un buen mantenimiento redunda en el bienestar de los que acuden al templo.

Porque luego igual hay quien se queja de que cuando tiene que acudir a un entierro a la iglesia, igual tiene frío porque la calefacción está estropeada, si es que la hay. Por todo ello desde esta columna te animo a que te sensibilices con San José Obrero, porque tiene muchas necesidades en la actualidad como nos ha contado su párroco, o con el templo que estimes.

Además, la propia conferencia episcopal te emite el certificado de donaciones para que te las puedas desgravar fiscalmente en tu declaración de la renta. Y es que también es nuestra responsabilidad de cristianos el ser cuidadosos, intentando ser lo más generosos posible, con los espacios en los que celebramos nuestra fe.