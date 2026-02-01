Todos sí cabemos, señor obispo

Una de las grandes noticias de la semana ha sido el anuncio de la regularización de medio millón de inmigrantes que ya se hallan y trabajan en España en condiciones irregulares. No es la primera vez que se va a aplicar esta medida extraordinaria, ya se hizo en tiempos de Zapatero y de Aznar, pero sí la que más controversia está generando; no en vano se acerca un carrusel de elecciones y los partidos miran de reojo, o directamente, a las urnas cada vez que abren la boquita para valorar o fijar posiciones. A veces esta toma de posturas se hace sin medir los efectos, y luego los protagonistas pasan de la heroicidad impostada al ridículo. Tal le ha sucedido al PP y a Vox, tan obsesionados con arrear estopa a Pedro Sánchez aquí, allá y acullá, que acudieron a Bruselas a denunciar la regularización y a pedir a la Comisión Europea que parara la medida. Y el comisario europeo de Interior y Migración, el conservador Magnus Brunner, tuvo que recordarles (¿lo habían olvidado o no lo sabían?) que la competencia en migración es exclusiva de los gobiernos nacionales. O sea, que Europa no puede meterse en ese terreno. Ha sido un patinazo bastante elocuente de Feijóo y Abascal, pero no se crean que han entonado el mea culpa. Leña y más leña a Sánchez. Ellos y cualquier acólito que se precie.

La llamada regularización masiva ha suscitado, como no podía ser menos, decenas de reacciones. Todo el mundo ha opinado, y opina, sobre la medida. Algunas ya se conocían de antemano. La izquierda, a favor; la derecha, en contra. Sin sorpresas notables. Entre la ciudadanía se esperaba con interés la postura de la iglesia católica. Y llegó enseguida. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, el palentino Luis Argüello, aseguró que con la regularización "se reconoce la dignidad" de los inmigrantes. Y añadió: "Es una buena noticia para facilitar la aportación al bien común de muchos inmigrantes que ya estaban trabajando, participando en la escuela, la sanidad y servicios sociales y, a veces, malviviendo entre nosotros". La iglesia llevaba tiempo apoyando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por mil asociaciones y 700.000 firmas, pero esta propuesta estaba atascada en el Congreso. Ahora llega la regularización no por esa vía, sino por un Real Decreto, nunca es tarde…

Contrasta la postura oficial de la CEE con las voces de algunos de sus miembros. Verbigracia: el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, que, tras preguntarse "¿cuántos podemos asumir?", llega a asegurar en X que "todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan". Caridad cristiana a raudales. Seguimiento del mensaje de Cristo que nos pide amar al prójimo como a uno mismo. Espero que monseñor Sanz repita que aquí no cabemos todos cuando lleguen, como están llegando, multimillonarios extranjeros que compran todo lo comprable en Madrid, Marbella, Alicante, etc. Para los ricos sí hay sitio; para los miles y miles de pobres que llegan a España para matar el hambre, salir de la miseria, sacar adelante una familia o huir de persecuciones políticas, para esos está todo ocupado, según don Jesús Sanz. Y si no caben, ¿dónde están ahora porque ya están aquí? Y están para trabajar en oficios y puestos que no quieren los españoles. Están cuidando ancianos, recogiendo cosechas, arando, pastoreando rebaños, ordeñando, llenando y vaciando hormigoneras, viviendo en pueblos que se han ido deshabitando… Es decir, hacen falta en España. Y por eso ya los tenemos entre nosotros.

Ahora todo el mundo está echando cuentas de lo que, una vez regularizados, van a aportar: cotizaciones, nóminas oficiales, escuelas con más niños... Al margen de todo ello, de lo estrictamente económico y social, hay algo que resaltar: estos inmigrantes son personas, tienen derecho a vivir, a ser como nosotros. Piénselo un poco, prelado Sanz.