Barbacid o Santaolalla. Cuestión de prioridades
OPINIÓN | "En España también hay gente haciendo ciencia al máximo nivel mundial. Son pocos y están maltratados en cuanto a reconocimiento y sobre todo a la hora de dotarlos de financiación suficiente, pero los hay."
El equipo de Mariano Barbacid nos ha recordado que en España también hay gente haciendo ciencia al máximo nivel mundial. Son pocos y están maltratados en cuanto a reconocimiento y sobre todo a la hora de dotarlos de financiación suficiente, pero los hay. Su descubrimiento de una terapia con la que ha conseguido eliminar el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y mortales, en ratones supone, aún en este estado inicial de la investigación para la aplicación en humanos, un avance del máximo alcance y equiparable al descubrimiento del primer oncogén que el propio Barbacid ya logró hace casi cincuenta años investigando, por aquel entonces, en Estados Unidos.
En la dinámica y prometedora España de la segunda mitad de los noventa, el gobierno Aznar lo convenció para volver a España y liderar, al frente del CNIO, la ruptura del paradigma tan español y unamuniano "que inventen otros". Pero como también es de gran arraigo patrio que la independencia está reñida con la burocracia, y pedir dinero para ciencia es una afrenta cuando ese mismo dinero se puede destinar a fines políticamente más rentables, durante el gobierno Zapatero se vio obligado a dejar la dirección del Centro para que su sustituta, recientemente cesada, María Blasco, pudiera dedicarse a malversar los fondos para investigación y a comprar, por cifras exhorbitantes, obras escultóricas contemporáneas difícilmente conjugables con el concepto obra de arte.
Pero ni un descubrimiento de nivel mundial como este, con el trabajo que tiene detrás y todo el que le queda por delante, bastarán para que se hable de ello más que unos pocos días y sin que alcance demasiado brillo ante la opinión pública. Es lógico, teniendo a Santaloallas, Intxaurrondos y Broncanos con sus sesudas aportaciones al conocimiento general, cómo vamos a dar preponderancia a un tío soso con una mancha en la cara. Que no se pierda en ciencia o divulgación científica un solo euro que pueda ser prostituido en contratos televisivos, manipulación y opio adormecedor para un pueblo al que le gusta ser, precisamente, rebaño adormecido. Cuestión de prioridades.
