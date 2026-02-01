Barbacid o Santaolalla. Cuestión de prioridades

El equipo de Mariano Barbacid nos ha recordado que en España también hay gente haciendo ciencia al máximo nivel mundial. Son pocos y están maltratados en cuanto a reconocimiento y sobre todo a la hora de dotarlos de financiación suficiente, pero los hay. Su descubrimiento de una terapia con la que ha conseguido eliminar el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y mortales, en ratones supone, aún en este estado inicial de la investigación para la aplicación en humanos, un avance del máximo alcance y equiparable al descubrimiento del primer oncogén que el propio Barbacid ya logró hace casi cincuenta años investigando, por aquel entonces, en Estados Unidos.

En la dinámica y prometedora España de la segunda mitad de los noventa, el gobierno Aznar lo convenció para volver a España y liderar, al frente del CNIO, la ruptura del paradigma tan español y unamuniano "que inventen otros". Pero como también es de gran arraigo patrio que la independencia está reñida con la burocracia, y pedir dinero para ciencia es una afrenta cuando ese mismo dinero se puede destinar a fines políticamente más rentables, durante el gobierno Zapatero se vio obligado a dejar la dirección del Centro para que su sustituta, recientemente cesada, María Blasco, pudiera dedicarse a malversar los fondos para investigación y a comprar, por cifras exhorbitantes, obras escultóricas contemporáneas difícilmente conjugables con el concepto obra de arte.

Pero ni un descubrimiento de nivel mundial como este, con el trabajo que tiene detrás y todo el que le queda por delante, bastarán para que se hable de ello más que unos pocos días y sin que alcance demasiado brillo ante la opinión pública. Es lógico, teniendo a Santaloallas, Intxaurrondos y Broncanos con sus sesudas aportaciones al conocimiento general, cómo vamos a dar preponderancia a un tío soso con una mancha en la cara. Que no se pierda en ciencia o divulgación científica un solo euro que pueda ser prostituido en contratos televisivos, manipulación y opio adormecedor para un pueblo al que le gusta ser, precisamente, rebaño adormecido. Cuestión de prioridades.