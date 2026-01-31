Vivir en USA

Suponiendo, y es mucho suponer, que Estados Unidos sea todavía una democracia, resulta muy difícil vivir en un país que nada respeta, ni vida, ni haciendas. No hace falta hacer encargos de muerte a sicarios, los policías del Servicio de Inmigración de Aduanas (ICE) ya se encargan solos, con las bendiciones de la Casa Blanca, que ha ampliado significativamente su presupuesto y su misión de secuestrar, de encarcelar, de asesinar, no sólo a ilegales o extranjeros residentes en el país, también a los propios ciudadanos estadounidenses.

Trump tiene su propia Gestapo, su propia SS, y actúa en consecuencia. No perdona, le da igual que sean hombres, mujeres, niños o ancianos. Si hay que arrastrarlos por los pelos, vapulearlos en plena vía pública o simplemente descerrajarles un tiro o diez, lo hacen sin importarles el público, las cámaras, la ley, el orden o, en un plano más humano, la misericordia, la piedad. ¿De dónde habrá sacado a esos energúmenos que llevan bien tapado el rostro, que patrullan, nunca solos, sembrando el pánico entre los ciudadanos?

Mientras todos los estadounidenses no se echen a la calle y preparen una algarada que sea la madre de todas las algaradas, la tiranía de Trump seguirá ejerciéndose en nombre de no se sabe bien qué. Este señor quiere amedrentar a los suyos y a los demás, hacerse con las zonas del mundo que más le interesan, y ni paz, ni democracia, ni Dios que lo fundó. Trump no es el salvador del mundo, es el azote, es el verdugo del mundo. Ya no me hacen gracia sus baladronadas, sus torpes movimientos, los pucheritos que hace con su presidencial boca. Lo del enfermero de Minneapolis ha sido mucho y no lo único. Y es que, además, miente cuando de dar explicaciones se trata.

No debe ser nada fácil vivir en tiempos de Trump en USA. Para justificar sus atropellos sólo sabe declarar terroristas a todas las víctimas de su locura presidencial que van en aumento con el paso de los días. No me extraña que la diáspora yanqui haya crecido de forma desproporcionada. España es el país elegido por muchos de esos "exiliados" voluntarios que temen a Trump y las terribles consecuencias de oponerse a sus dictados.

Los agentes de inmigración de USA parecen tener licencia para matar como la tienen para allanar viviendas sin orden judicial.