Palabras muertas

Según la RAE, una lengua muerta es aquella que antiguamente se habló, pero ya no se utiliza como lengua propia, materna o natural de una nación o comunidad. Lo mismo pasa con ciertas palabras. De uso común en el pasado, pero que hoy nadie pronuncia ni sabe qué significan.

Es el caso de la palabreja honor, una auténtica antigualla.

El año pasado tuve un serio encontronazo en una farmacia del barrio alto de Benavente a causa de la defensa encendida del honor. El mío, porque yo sigo sabiendo lo que significa. Resulta que mi padre es mutualista del servicio nacional de educación. Y cuando abandonaba el sur para pasar largas temporadas entre ovejas y azinheiras, hacía que su hijo adscrito al servicio nacional de salud le firmara unas cuantas recetas.

De este modo, cuando mi padre necesitaba una receta ya la tenía firmada por un internista colegiado. Tan solo tenía que rellenar sus datos personales, que mi hermano evitaba hacer para ahorrar tiempo. Lo hacía con otro bolígrafo y otra letra diferente a la de mi hermano, por lo que el seguro médico privado se puso tiquismiquis y planteó objeciones a que las recetas no estuvieran rellenadas con la misma letra y bolígrafo.

Un buen día, al ir a adquirir un medicamento en la farmacia de Villalpando, con la receta de mi padre firmada por mi hermano, salí sin él. Y me vi obligada a tener que acudir a otro médico de cabecera, sólo para que repitiera la misma receta que no era aceptable por ir con dos caligrafías diferentes.

¡Cómo no va a estar saturado el sistema sanitario con semejantes memeces!

En el caso de la farmacia benaventana de cuyo nombre no quiero acordarme, tuve que ir de urgencia porque era la que estaba de guardia. Mi bohemio y pasota padre tenía que tomar la pastilla del colesterol esa noche, y se le había acabado la noche anterior pero entonces no dijo nada.

Tras otra agotadora jornada entre ovejos y ya entrada la noche, fui con una de las recetas firmadas por mi hermano, y rellenados los datos personales por mí, sólo que en este caso sucedió algo más grave. La farmacéutica afirmó que no me admitía la receta porque estaba firmada por un doctor que no existía.

Me defendí diciendo que su acusación era falsa y que procediera a retirarla y a disculparse. Y que, si era cierto lo que afirmaba, que actuara en consecuencia. Porque su obligación como honrada ciudadana que presencia la comisión de un delito flagrante era la de denunciarlo.

Insistí en llamar yo misma a la Guardia Civil, ante lo que la vocinglera farmacéutica perpleja se echó para atrás diciendo que no hacía falta llegar a esos extremos. ¡Claro que hacía falta, era mi honorabilidad la que estaba poniendo en duda! A ella le daba igual, porque honor es una palabra en desuso, una palabra muerta. Muerta para ella, no para mí.

Al final no acabamos en duelo al amanecer con pistolas y padrinos, sino en tablas. Consintió en darme el medicamento de mi padre, y yo al día siguiente le llevé otra receta rellenada y firmada con un solo bolígrafo y la misma letra. No se disculpó conmigo, y lo dejé estar. A fin de cuentas, yo sólo soy una sencilla pastora de ovejas. No soy maestra de nada ni puedo enseñar a nadie lo que es tener honor y defenderlo.

La gente se adjudica etiquetas todo el rato: soy progresista, liberal, anti sionista pero no antisemita, facha, indepe, politóloga, activista Lgtbiqa+, creadora de contenidos, experta en zoonosis… pero nadie defiende su honorabilidad. Ver a alguien defender a cara de perro su honor es más difícil que ver a Sarah Santaolalla analizando la política ataviada con jersey de cuello vuelto y bufanda.

Otra palabra muerta y bien muerta: Correcto. Un término en franco desuso. Nadie sabe diferenciar lo que es correcto de lo que no lo es. Lo he podido comprobar en directo debido a circunstancias de la vida que me han obligado a pasar una larga temporada en el hospital azul de Zamora, el provincial.

Pegada a una ventana con vistas al Duero, desde la que se veía el entrenamiento de algún piragüista y el cruzar de una bandada de gansos con su clásica formación en V. Junto a una piscina rodeada de abetos en la que nadaban patos emparejados, y el aparcamiento trasero del complejo hospitalario. Desde mi atalaya he podido observar que las plazas de aparcamiento se han quedado muy pequeñas para estos nuevos mamotretos que salen ahora de los concesionarios.

Esos bonitos batiscafos tan inmanejables que sus conductores son incapaces de aparcarlos correctamente entre las líneas que delimitan una plaza de aparcamiento. Ni tan siquiera con la ayuda del asistente. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos… es indiferente, la inhabilidad para aparcar correctamente no tiene una tipología específica.

La gente ha olvidado lo que significa aparcar de modo correcto.

Recuerdo que en un viaje por Noruega me cascaron una multa de más de cien coronas porque mi compañero aparcó pisando la línea de la plaza con el coche de alquiler. Y Noruega no es una república bananera ni una tiranía despótica.

Debería cundir el ejemplo. Y que aquí también nos multaran por aparcar rematadamente mal ocupando dos plazas. Sólo así la gente se lo tomaría en serio, y reaprendería lo que significa correcto. O igual no, y correcto es otra palabra por enterrar en el cementerio de las palabras muertas junto a honor. Y a orgullo.

Perdí dos mañanas enteras de mi vida para firmar un seguro de hogar. Y cuando voy a dar parte por un siniestro, no puedo hacerlo porque pusieron mal la dirección. Mi seguro de hogar tiene la dirección de la oficina del Banco Santander de Benavente. Y lo mejor de todo es que me dicen que el descuido y/o la indolencia de otros los tengo que reparar yo.

Ya nadie sabe lo que es el sentir orgullo por el trabajo bien hecho. Y lo lamento, porque se pierden la grandiosa sensación del deber cumplido. Hablando de orgullo y lo correcto: entono el mea culpa porque la semana pasada cité malamente la película El Gran Lebowski. Es una cuestión de honor.