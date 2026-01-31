Ciudadanía a golpe de BOE

Hay temas que, más allá de lo técnico, tocan fibras profundas de una sociedad. Quiénes somos, qué entendemos por pertenencia, cómo valoramos el esfuerzo. La propuesta de regularización masiva de inmigrantes que ha presentado el Gobierno no es solo una decisión administrativa más. Es un gesto que reconfigura la relación entre el Estado, sus instituciones y el conjunto de la ciudadanía. Y lo que más me preocupa no es únicamente el qué, sino el cómo y el cuándo.

Para empezar, conviene aclarar algo que parece haberse perdido en la conversación pública. Esta regularización masiva no se plantea como respuesta urgente a una crisis imprevista. No nace de un terremoto demográfico, ni de una necesidad humanitaria extrema que no pudiera abordarse con los marcos existentes. Surge después de años en los que este mismo Gobierno ha tenido oportunidad de discutir, pactar y legislar políticas migratorias de largo alcance, con propuestas estructurales, integradas en un marco de Estado social. No lo ha hecho. Prefirió acumular decretos, atajos e improvisaciones. Y ahora, cuando sabe que una medida así no pasaría por un Parlamento mayoritariamente adverso, decide aprobarla por la vía rápida de un real decreto.

Esto no es un detalle menor. No se trata de una chapuza administrativa perdida. El recurso sistemático al real decreto para saltar al Congreso es una forma de gobernar que debilita la representación democrática. Se evitan debates necesarios, se omiten posiciones contrarias, se ahoga la deliberación. En un país serio, decisiones como ésta, con impacto en la estructura social, en la economía y en la identidad colectiva, se discuten y se consensuan. Se construyen mayorías, se somete a enmiendas, se explica a la ciudadanía. No se improvisan en despachos.

Y la improvisación no viene sola. Esta propuesta llega en momentos en los que el Gobierno, y muy particularmente uno de sus socios preferentes, pierde fuelle electoral. No es ingenuo pensar que la medida tiene más de cálculo político que de respuesta razonada a un reto estructural. La regularización no se plantea porque "no quedaba otra", sino porque se busca un rédito político inmediato. Y ese rédito se canaliza, en buena medida, a través de Podemos, cuyo apoyo el Gobierno ha necesitado para mantenerse. La pregunta que muchos nos hacemos es inevitable: ¿a cambio de qué se ofrece esta concesión tan generosa y tan improvisada?

Si esta medida fuese fruto de una estrategia clara, coordinada con otros partidos, con acuerdos en el Parlamento y con espíritu de largo plazo, otro gallo estaría cantando. Pero no. Es una decisión unilateral que, siendo generosa en apariencia, está hecha sin las seguridades jurídicas, económicas y sociales que requeriría una integración sostenible.

Más allá de la forma, está el fondo. Crear un acceso tan rápido a un estatus legal sin un periodo demostrado de estancia, integración, aportación económica o social me parece un error de concepto. No porque niegue la dignidad de las personas inmigrantes, eso sería una simplificación grosera, sino porque confunde presencia con pertenencia y estadía con compromiso. Una nacionalidad, un permiso de residencia, un derecho de trabajo conlleva responsabilidades compartidas. No es un regalo ni una recompensa automática por cruzar una frontera. Debería ser el resultado de un proceso claro, de evidencia de integración, de aportación y de adhesión a los valores de una sociedad.

En Europa no hemos visto medidas así de laxas en países comparables. Francia, Alemania, Austria y otros demandan períodos largos de estancia, evaluaciones de integración lingüística y social, evidencia de inserción laboral. Francia, por ejemplo, ha intensificado sus requisitos de lengua y civismo en los últimos años. Austria exige una década de residencia con pruebas claras de integración. Estos países no rehuyen debates, ni toman decisiones de este calado sin pasar por sus parlamentos.

Aquí, en España, la sensación que queda es que el Gobierno aprovecha un segmento humano vulnerable para apuntalar una alianza política, sin medir las consecuencias a largo plazo sobre la cohesión social, la percepción de justicia entre quienes llevan años contribuyendo a este país y la fortaleza institucional que deberían proteger.

Y no, no digo que integrar sea malo. Digo que integrar de forma estructurada, ordenada y con reglas que todos consideren justas es mejor. Digo que una sociedad abierta no se edifica con decretos exprés. Digo que la nacionalidad no es un título de cortesía. Es un contrato tácito entre un individuo y la comunidad que lo acoge, una comunidad que también ha aportado, que también ha pagado impuestos, que también ha construido este país con su trabajo y sus expectativas.

La regularización puede tener sentido si se plantea como parte de una política coherente de inmigración, con control parlamentario, con integración lingüística y social garantizada, con pruebas de contribución laboral y con debate público. Hoy no vemos nada de eso. Vemos un movimiento táctico para apaciguar a un socio político, un gesto hecho a prisa y sin mayor reflexión.

Más que regularizar, cuando se hace así se da la impresión de ceder. Y en política cedemos cosas estratégicas, no derechos fundamentales. España merece una política migratoria seria y consensuada, no improvisaciones. Y merece un Gobierno que no recurra siempre a atajos cuando sabe que no tiene los números suficientes para ganar debates de fondo.