Me lo había anunciado Javier Palmero mucho antes de que la noticia se hiciera pública. Por respeto he aguardado hasta este instante, cuando por fin la compra del otrora convento de las Religiosas de San Juan de Jerusalén, las Juanas, es una realidad y sobre su estructura, ahora vandalizada, se va a actuar con rigor, con sensibilidad y con mucho gusto. Porque de todas ellas, rigor, sensibilidad y gusto, la familia Palmero-Güezmes va sobrada.

Javier, su encantadora esposa Elena, y sus hijos, a pesar de su corta edad, son una familia de auténticos mecenas. Al modo y manera del consejero de Augusto, Cayo Mecenas, esta familia impulsa y apoya generosamente las artes, el talento, en definitiva, la cultura en todas sus manifestaciones, protegiendo también el patrimonio. La familia Palmero-Güezmes son a Zamora lo que los Medici a Florencia, los Sforza a Milán, Los Gonzaga a Mantua o los Rothschild a Inglaterra, pero sin connotaciones políticas.

Los nuevos propietarios tienen las ideas muy claras con respecto al inmediato futuro, que sitúan en el horizonte del próximo año, del Convento. Será sede de la Fundación que llevará sus apellidos. Repito, sin connotaciones de ningún tipo, todo un acierto por parte de los fundadores, se abrirá a la vida cultural de Zamora, con servicios extraordinarios a la cultura y a la investigación tal y como recogía la noticia publicada en nuestro periódico.

Un convento que se salva frente a los que amenazan ruina o son pasto de tantos vándalos como asientan su dominio en Zamora a la que someten al yugo de la pintada y la destrucción. Eso es lo que vengo pidiendo con cierta insistencia en reiterados artículos, prácticamente clamando al cielo para evitar lo inevitable. El convento de nuestras añoradas Juanas estaba en mi lista. Ya he borrado el nombre del papel, pero no del recuerdo entrañable que siempre me producen las monjas de clausura y mis monjicas de la Residencia Reina de la Paz, un hogar de heroínas de nuestro tiempo.

La familia Palmero-Güezmes, como ocurre con los mecenazgos, no necesita aumentar el prestigio social del que gozan por doquier, pero con esta adquisición, han vuelto a demostrar su amor por Zamora y que su legado es una realidad que, a buen seguro, continuaran sus hijos. Bienvenida sea esta iniciativa familiar que pone punto y seguido a otrs importantes actuaciones. n