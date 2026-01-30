Cuenta atrás

El reloj ya ha empezado a correr. El próximo 15 de marzo acudiremos de nuevo a las urnas para decidir quién liderará la comunidad (políticamente hablando) durante los próximos cuatro años. Estamos ahora en esos momentos “de descuento” en los que unos venden por activa y por pasiva todo lo que han hecho, mientras los otros ponen en evidencia todo lo que los primeros han dejado sin hacer. Un bucle infinito en el que también entran en juego esas promesas que luego habrá que ver si se cumplen.

Más allá de las maquinarias de venta y marketing que ponen en marcha en estas fechas todos los partidos políticos, la campaña debería ser un momento de reflexión. Para ellos y para nosotros. ¿De verdad todo lo han hecho bien unos y mal otros? ¿La política va a seguir siendo un ring de boxeo en el que mola más el que más insulta o critica en vez del que más propone? ¿Somos conscientes realmente los ciudadanos de cómo puede cambiar la sociedad en función de quién gobierne? ¿Y qué papel van a jugar partidos como Vox, totalmente distorsionadores y sin ninguna propuesta más allá del puro populismo?

La situación actual es complicada porque la tendencia es clara: el gran beneficiario de estas elecciones es Vox. En este caso, ¿hasta dónde va a ceder el PP si tiene que pactar con ellos? Yo tengo también otra duda importante al respecto: el PSOE propuso ya hace días a Mañueco (y lo ha repetido en varias ocasiones) un pacto para que gobierne en la comunidad la lista más votada. ¿Por qué no acepta el PP ese pacto? ¿Cuál es el problema? Que el PSOE gane las elecciones parece harto complicado, y sin embargo hace gala de tener altura de miras y apuesta por jugársela para evitar que gobierne la ultraderecha. Pero el PP, ¿a qué tiene miedo? Tal y como están las encuestas, este pacto permitiría a Mañueco gobernar en solitario sin tener que llegar a acuerdos con la ultraderecha. ¿Tan claro tienen los populares que van a conseguir mayoría absoluta? ¿O es que no quieren hablar con el PSOE porque ya tienen alguna cosa pactada con Vox? Alguna explicación tendrá que haber. Quién sabe, quizás en algún momento en las próximas semanas obtenemos una respuesta.