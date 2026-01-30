No al cierre de la Residencia de Los Tres Árboles

Hay decisiones que se pueden debatir en un despacho. Y hay otras que, si se toman de espaldas a la gente, te obligan a salir a la calle. Lo de Los Tres Árboles pertenece a esta segunda categoría.

Cuando la Junta anunció la construcción de una nueva residencia en Zamora, muchos quisimos ver una buena noticia: más plazas, un modelo más moderno, mejores unidades de convivencia y más empleo. Pero casi al mismo tiempo se deslizó la coletilla que lo envenenaba todo, "Los Tres Árboles" cerraría cuando la nueva estuviera en marcha. Y ahí empezaron las preguntas que nadie quería responder con claridad: ¿Por qué cerrar algo que funciona en una provincia tan envejecida? ¿Por qué obligarnos a elegir entre una residencia y otra, como si Zamora tuviera que conformarse siempre con menos?

En Zamora Sí actuamos desde el primer momento. Lo dijimos alto y claro y lo convertimos en hechos. Hemos realizado una recogida de firmas en la calle, presencia en barrios, explicaciones a pie de acera, y hemos llevado el asunto a las instituciones donde hay que dar la cara. Lo hacemos porque este tema no va de siglas. Va de personas. Va de familias que esperan una plaza pública. Va de trabajadores y, en definitiva, va de dignidad.

Por eso presentamos mociones y lo defendimos en la Diputación y en el Ayuntamiento. Porque la política útil no es comentar el problema, es abrir un camino para resolverlo. Y ese camino empieza por una idea muy simple: Zamora necesita la nueva residencia, sí; pero Zamora también necesita mantener "Los Tres Árboles" como recurso público esencial. Si hay mejoras que hacer, se hacen. Si hay que reorganizar perfiles asistenciales, se estudia. Pero lo que no se hace es cerrar una puerta para abrir otra, dejando a la gente en el pasillo.

Con el paso del tiempo, además, se ha añadido un elemento que algunos prefirieron ignorar, el edificio. Los Tres Árboles es también un inmueble con una realidad jurídica que no se puede tapar con propaganda. Si el inmueble es de la Tesorería General de la Seguridad Social, no vale actuar como si todo fuera automático. Hay que despejar titularidad, autorizaciones y usos con transparencia y seguridad jurídica. Y si hay choque entre administraciones, se resuelve con seriedad: sin atajos, sin improvisaciones y sin echar balones fuera.

En estos días, con la nueva residencia ya a las puertas, hemos vuelto a ver el riesgo de cometer errores comunes en política y tomar decisiones equivocadas desde el punto de vista de la equidad que merece una provincia como la nuestra. Estamos tomando decisiones en materia social, no es un detalle menor. No se puede jugar con el futuro de nuestros mayores y de sus familias. Porque detrás de cada plaza hay vidas reales, rutinas, cuidados y un miedo muy humano a perder seguridad.

Por eso, sinceramente, todos los zamoranos, formaciones políticas, asociaciones, etc. debemos reivindicar la continuidad de la Residencia de los Tres Árboles y que nuestros mayores no sean siempre la última línea de una nota de prensa.

Tenemos la población más envejecida de España y las pensiones por jubilación más bajas de la región. La residencia es un referente en la ciudad por estar integrada en un barrio donde las personas que están en ella, hacen vida. Pasean, salen a los bares, disfrutan del paseo por el río o juegan a la petanca. Por ello, el cierre sería también un daño para el barrio de la Candelaria-Peña de Francia.

Los argumentos son de peso. La negativa a rectificar y buscar la solución para que coexistan ambas residencias sería un error clarísimo por parte de la administración autonómica. Pero no nos resignamos, estamos a tiempo. Sumemos más voces públicas a las más de 2000 firmas recogidas a pie de calle por Zamora Sí.

Ojalá estuviéramos hablando de abrir guarderías y colegios o ampliar suelo industrial por tener una avalancha de emprendedores y empresas llamando a la puerta, pero la realidad de nuestra provincia es la que es.

Lo que pedimos es justicia básica: que se escuche a Zamora, que se respete la demanda real de plazas, que se actúe con seguridad jurídica y que el futuro de Los Tres Árboles se decida con la ciudadanía delante y no detrás. n