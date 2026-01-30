Arquitectos e ingenieros de las palabras.

Hubo un tiempo, en un momento de su vida, que soñaba con descubrir nuevas palabras, incluso con llegar a idear alguna, en un ignoto deseo de construir historias, de escribir como los clásicos, de llegar a ser leído. Y en ese sinvivir, hurgaba y rebuscaba en los libros y consultaba el diccionario, con persistente afán, al objeto de dar con lo que estaba buscando. Alguna vez llegaba a hacer partícipe de esa quimera a sus allegados más próximos. Las más de las veces sin encontrar ningún cómplice que quisiera acompañarle en tan ilusoria empresa.

No resultaba fácil convencerle que lo que pretendía era labor harto difícil. Más que nada, porque los Homero, Joyce, Cervantes, Shakespeare y compañía ya habían hecho casi todo en ese campo que tanto a él le atraía.

En una ocasión llegó a decir que había creado una nueva palabra. Se le ocurrió en un momento en el que alguien estaba utilizando el término "mujeriego" para definir a un personaje que era dado a perseguir a las mujeres con el ánimo de mantener relaciones amorosas. Se extrañó de que no lo denominara ligón, libertino, faldero o tenorio, por poner por caso. De ahí que empezara a darle vueltas a la cabeza sobre el porqué de tal nominación. Y en ese volaverunt de ideas llegó a pensar cómo sería el término que llegara a definir tal característica en el supuesto caso de que la perseguidora fuera una mujer y los hombres los perseguidos. Pensó que haciendo uso del sufijo "iego", que viene a significar relación o pertenencia, la cosa llegaría a resultarle fácil. Así pues, si al varón que perseguía a las mujeres se le denominaba "mujeriego", a la mujer que llegara a perseguir a los hombres no le quedaba otra que denominarse "hombreriega", en lugar de picaflor o ligona, incluso, llegado el caso, ninfómana.

Esto viene a cuento, porque el otro día viendo en la tele un reportaje sobre la vida de María Dolores Pradera, la ilustre cantante llegó a decir en una entrevista que le habían realizado en un momento pretérito de su vida, que podía considerarse una "hombreriega". De manera que tal palabra en boca de una señora con muchos más años que el aspirante a escribir historias, venía a significar que no había descubierto nada nuevo con tal denominación.

No hace falta ser Sócrates para saber que los que están capacitados para el noble arte de la escritura son los escritores y de manera especial los poetas; esos personajes que son capaces de dar brillo a cualquier palabra e incluso cambiar su significado, o a ocurrírsele una sorprendente metáfora.

Se puede llegar a ser un ingeniero de las palabras y llegar a redactar un texto en el que se exponga con claridad y rigor la narración de un acontecimiento o de una historia, como también ser un arquitecto capaz de darle un "no sé qué" que alimente los sentidos, que llegue a emocionar. Pero, ser a la vez ingeniero y arquitecto de las palabras es labor arto difícil, porque en tal caso el personaje en cuestión se llamaría "Gabo" (Gabriel García Márquez) u otro autor de similar categoría.

El caso es que casi todo ya ha sido escrito; y si no prueben a escribir una simple frase; acto seguido brujuleen por internet y llegarán a comprobar que alguien la ha dicho o la ha escrito antes, mucho antes que usted, por muy original que parezca lo que se le haya ocurrido.

De modo similar, si en lugar de una palabra, se tratara de componer un pensamiento que pudiera impactar al lector se llegaría a similares conclusiones. El hecho de que a alguien le pueda salir una frase de hondo significado, no quiere necesariamente decir que se trate de una frase original y única. Tómese como ejemplo la que pronunciaba un parado en la película "Los lunes al sol" de Fernando León de Aranoa: "La cuestión no es si nosotros nos acordamos de Dios, sino si Dios se acuerda de nosotros. Porque si no se acuerda de nosotros estaríamos jodidos". Se trata de una frase lapidaria, plena de aristas teológicas y filosóficas. Pero, probablemente no haya sido fruto de la mente del director, ni del guionista, sino proveniente de vaya usted a saber de qué otro autor.

Y es que, con toda probabilidad, cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo a la hora de escribir, antes ya habrá sido usada por miles o millones de personas. Por cierto, ignoro si aquel personaje que quería hacer magia con las palabras, a estas alturas de la película, habrá llegado a ser consciente de ello.