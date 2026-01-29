Ni princesa noruega, ni actriz sueca, ni política colombiana, ni bloguera estadounidense, que son algunas de las más famosas portadoras de este nombre de origen escandinavo, de uso generalizado en Noruega y Alemania. La Ingrid que traigo a colación, es una borrasca morrocotuda que se ha paseado por España a sus anchas y que ha dejado una importante huella en Zamora, concretamente en Sanabria. Hacía tiempo que no se extendía por la bella comarca sanabresa un manto blanco de esa longitud.

Ingrid trajo consigo multitud de inconvenientes, sobre todo para los camioneros y conductores en general, y un conveniente que no ha pasado desapercibido en el ámbito nacional. Hemos sido carne de telediario. Mañana, tarde y noche. Las cámaras se han regodeado con la nieve que tenía denominación de origen: Sanabria. No sé si eso será bueno o malo, turísticamente hablando, por lo menos nos han situado en el mapa, se ha demostrado que existimos y todos tan contentos aunque un poco fríos.

Menos mal que Zamora, merced a un eclipse solar que tendrá lugar durante el atardecer del miércoles 12 de agosto, demostrará con creces a toda España que por estos lares también hace calor, y mucho, en pleno estío. Es verdad que el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, pero lo cierto es que Zamora será un escenario privilegiado hasta el punto de que las reservas hoteleras se han disparado en la provincia de Zamora durante ese mes.

Volveremos a ser carne de información en los noticieros de televisión, en radio y en prensa. Mejor promoción imposible. Bueno, la que se ha hecho en Fitur ha sido igualmente todo un acierto. Todo lo que sea publicitar, todo lo que sea promocionar Zamora en su conjunto nos viene bien. Las Edades del Hombre, con todo lo que artística y culturalmente representan, constituye el completo de un año que ha empezado mal, a causa de los trágicos accidentes, pero que puede continuar muy bien para nuestra tierra.

A Ingrid le debemos el espacio ocupado en las noticias y otros espacios televisivos, sin pagar un solo euro. Las promociones cuestan una pasta gansa, pero en este caso nos ha salido de balde. Ingrid, ya tiene quienes la sustituyan: Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro. Regina, Samuel y así hasta un total de 21 nombres asociados a fenómenos adversos.