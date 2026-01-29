Consecuencias del "no es no" de la derecha a las pensiones en Zamora

La derecha españolista del PP, la derechísima "españolistísima" de Vox y la derecha catalanista e independentista de Junts, se han unido en comandita como si fueran los tres tenores -Feijó, Abascal y la vicetiple Nogueras en nombre de Puigdemont- para dar el do de pecho en el parlamento diciendo: "no, no y no". Tres noes como tres soles a la actualización de las pensiones.

Las palabras ardientes del debate político que han justificado los tres noes de las tres derechas que han dado el cante en sede parlamentaria, han dejado helados a 10 millones de pensionistas españoles, que incluyen 1,6 millones de pensionistas catalanes y cerca de 48.000 pensionistas zamoranos, a quienes se ha congelado la pensión.

El número de pensionistas de Zamora puede parecer escaso si lo comparamos con el total de España, pero tiene un peso económico importantísimo en una provincia donde hay 67.300 personas trabajando en este año en el que ha bajado el paro, y 48.000 cobrando la pensión.

Los cálculos en este diario cifraban en 32 millones de euros la subida de las pensiones que iban a llegar al bolsillo provincial, y que se iban a gastar o invertir en el comercio del barrio, en el bar del pueblo, en ayudar a los hijos con la hipoteca o en la "proprina" de los nietos.

Y que se han quedado congeladas por el no de las tres derechas unidas, que tendrán que ser vencidas si queremos que lleguen al bolsillo de cada pensionista esos cerca de 50 eurazos mensuales para llegar a fin de mes. Un billetico mensual que puede parecer escaso, pero que seguro que se va a gastar y no a ahorrar para ser invertido por la banca fuera de la provincia, porque está demostrado por los economistas que cuando se suben los sueldos o las pensiones bajas, se acaba gastando. Y las de Zamora son las más bajas de España, con 1.184 euros de media.

La congelación de las pensiones supone un varapalo para la economía provincial porque los 48.000 pensionistas son un tercio del total de los 165.000 habitantes de Zamora y dos tercios de los trabajadores zamoranos. Y porque en muchas casas, la pensión es el único ingreso fijo que llega cada mes. Y si llega congelado, habrá que darle al microondas de la movilización para que se caliente el ambiente social más que el político, y la actualización de las pensiones salga adelante.

La derechita cobarde, la derechona envalentonada y la dreta català han justificado sus noes a la subida de las pensiones porque esta medida iba unida a otras para proteger a los más débiles de la sociedad, que no son precisamente los pensionistas que, mal que bien, reciben todos los meses la exigua paga ganada con poca cotización y muchos años de trabajo.

Entre esas medidas destaca la suspensión provisional de los desahucios para familias que se quedarían en la calle porque no tienen otro lugar donde vivir, o la prohibición de cortar la luz a quien no pueda pagarla. Medidas sociales cuyo coste es muy inferior a la millonada de la subida de las pensiones, y que son compartidas por muchos pensionistas. Unos porque tienen familias y vecinos que lo están pasando peor que ellos. Otras porque tienen miedo de que desaparezca su pensión de la misma manera que quieren que desaparezca el escudo social de protección a los pobres: porque han oído a las tres derechas predicar que el sistema de pensiones es insostenible porque cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores.

En Zamora hay pocos ocupas en comparación con otras zonas, y por ello la repercusión social de la medida contra los desahucios no es muy grande. Pero si vamos a las pensiones, aunque sean muy bajas, el gasto social es muy grande en comparación con el número de trabajadores de la provincia. Y en España también. Por eso los pensionistas acusados de hacer insostenible el sistema de reparto de las pensiones, han aprendido a ser solidarios con aquellos sectores de población a quienes también se acusa de parásitos porque están en paro o son pobres.

Además, aunque no se haya incluido en el decreto de subida de las pensiones, hay otra medida que se ha aprobado en estos días a través de un real decreto, que puede favorecer la sostenibilidad de las pensiones. Se trata de la regularización de los inmigrantes que ya están viviendo y hasta empadronados en España, para que puedan acceder a un trabajo legalmente, cotizar para su pensión futura, y contribuir a pagar las de los pensionistas actuales.

Y en la Zamora vaciada que todos los años pierde población, las cifras de habitantes se sostienen porque ya hay cerca de 14.000 empadronados de procedencia extranjera y casi 5.000 cotizando en un trabajo. No sólo en la capital, sino también en los pueblos. Son esos trabajadores que abren los bares y los comercios, trabajan en el campo, cuidan a las personas mayores, impiden que se cierren las escuelas, y cotizan para pagarnos la pensión.

Las tres derechas y pico -hay algunas más- dicen que los inmigrantes vienen a quitar puestos de trabajo que los españoles y "mucho españolos" han rechazado, como por ejemplo en la zona rural donde cuidan el medio ambiente trabajando en la agricultura y ganadería. Dicen que saturan los servicios sociales y sanitarios que es donde precisamente trabajan cuidando a los jubilados con pensión. Y en definitiva cuidan de nuestras pensiones, manteniendo ese sistema que las tres derechas y otras nos dicen siempre que está en riesgo para meternos el miedo en el cuerpo, para que no alcemos la voz ante la congelación y para que sigamos votando a las derechas que votan no a nuestros derechos.

Sirvan estas cifras y estas letras para seguir defendiendo un sistema de pensiones financiado públicamente, y para seguir cantando frente a los noes de los tres tenores o más, de las tres derechas o más: "Nativa o extranjera, la misma clase obrera".

¡Pensionistas del mundo, uníos!