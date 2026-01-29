Nos concienciemos y no nos normalicemos (y II)

Los acontecimientos se suceden con tanta frecuencia que la información sobre ellos resbale y no surta los efectos que de tan arduo trabajo como es el periodismo cabía esperar. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de esta información? “La larga investigación judicial ha dejado al descubierto una presunta trama de tráfico de influencias para amañar leyes que tenía en el centro al ex ministro Montoro. Varios miembros de su equipo, socios de su despacho, gigantes del sector de gases industriales y los principales directivos de estas compañías han sido imputados por el juez tras encontrar suficientes indicios de posibles delitos continuados entre otros de cohecho, fraude, tráficos de influencias, corrupción. Alibabá y los cuarenta ladrones eran unos aprendices. Para consuelo la viñeta del mismo día ¿corrupción? Qué tiempos aquellos cuando todo se arreglaba con un buen jamón. (27 de julio p.21 y 28) Y para postre la información del telediario de TVE del 29 de julio. 56.000 reclamaciones, 86 de ellas de Zamora, contra los bancos, dirigidas al Banco de España y sancionados con 5000 millones por fraudes y engaños. Pronto nos olvidaremos de los casos de Ábalos, Koldo, Cerdán, el presidente de la Diputación de Almería, el de Castellón, alcaldes y consejeros corruptos y acosadores. Si fueran estos solo, podríamos aguantar, sin que se hundiera el barco, pero los triste y preocupante es que tales comportamientos han llegado a muchos estratos porque es opinión generalizada que robar en España resulta barato, porque aún, condenados, no devuelven lo sustraído. Me cortaron árboles sin permiso. El maderero operaba con domicilio y carnet de identidad falsos. Ni Medio Ambiente, ni la policía pudieron hacer justicia. Un amigo me comenta que el constructor, le pidió el pago total adelantado, le abandonó la obra a medio hacer. Al denunciar descubre que operaba con domicilio y carnet falsos. Los casos de vender más participaciones que lotería comprada están en la mente de todos.

Tal vez algo de culpa hayamos tenido los profesores que no sancionamos debidamente los copieteos en los exámenes y en los trabajos. Eso es también fraude y engaño. Pero salvo en la Universidad, cualquiera amonesta a un alumno. Vienen sindicatos, familias y asociaciones y linchan al profesor. Y la administración, más proclive a la política que a la profesionalidad, cobardemente, calla. Así que muchos a escurrir el bulto. Y los médicos otorgando bajas laborales y ojo con las psicológicas, por evitarse problemas y amenazas reales, ceden. Los empresarios quejándose de ello amargamente y con razón de tantas ausencias laborales. Y ante algunos sindicatos y políticos los empresarios son los malos, los maltratadores. Los padres no pidiendo cuentas a sus hijos por dónde van y vienen cuando empiezan a ser irresponsables, ocultándose y amparándose en leyes que permiten sin su saber, consentimiento o consejo abortar siendo menores de edad o niegan a sus primogenitores al acceso a sus calificaciones académicas bajo el dudoso derecho de la intimidad. Las máquinas expendedoras de tabacos y bebidas alcohólicas a menores no piden el carnet como es el caso de Alemania. No hay control, ni inspección, ni sanción.

Lo grave es, no tanto los malos hechos, sino que esto puede desmoralizar o normalizar el mal. Pocos se atreven a llamar las cosas por su nombre. En las administraciones supranacionales, nacionales, autonómicas, diputaciones, locales, las subvenciones otorgadas no son tan controladas y escapan dineros por muchos agujeros incontrolados. Me acuerdo del símil en los huertos con los agujeros de los topos. Riegas y riegas y el agua no aparece, se va por galerías ocultas. Me resultó sorprendente cuando en una ocasión pedí información sobre libros de cuentas y controles de dineros otorgados, con la mejor voluntad e intención a asociaciones de todo tipo, y me contestaron que no tenían personal para inspeccionar. En Zamora hay unas 400 y reciben unos 5 millones.

Nos cosen a impuestos, todas las administraciones, todas recaudan más de lo justo y reparten sin criterio verificable y sin exigir justificación de lo gastado. Mi contertulio y yo estamos sin saber qué decir y hacer, ante la normalización de lo anormal, del desbarajuste, del abuso hacia al que llaman ciudadano, que se estremece ante tantos agujeros fraudulentos de topos para no contribuir a la casa común saqueada por quien tiene la obligación de cuidarla. Nos queda el consuelo de intentar ser personas honradas, analizar las informaciones y cuando llegue el tiempo votar y exigir al votado conciencia bien formada y actuaciones en consecuencia. Y mientras tanto, no caer en tentación de cometer lo que otros hacen mal, ni en la normalización de sus actos y actitudes.