¡Zamoranos, al tren!

Manifestación por el AVE de Sanabria en Madrid: protesta por el tren a las puertas de Renfe / J. L. González

Nuestra zozobra por la supresión de cuatro paradas en la comarca de Sanabria, de los trenes que circulan entre Madrid y Galicia, nos ha tenido alterados y con el alma en vilo durante los últimos meses.

Más. Dios escribe derecho con renglones torcidos.

El tren llamado AVE requiere varias condiciones para que sea tan rápido, a saber: un maquina más potente, unas pendientes más suaves, unas curvas menos pronunciadas y, sobre todo, doble vía.

Pero cuando los mandamases deciden afrontar la instalación de una línea AVE entre las autonomías citadas, por la razón que sea (posiblemente la urgencia para decir: "veis, lo he hecho") optan porque dicho trazado no tenga doble vía.

Lo que da pie a que el trayecto deba tener más sitios para el cruce de trenes y más lugares para la reparación de estos. Ello origina que en Otero de Sanabria se construya una estación importante a pesar de que sólo está a 25 minutos de Zamora en AVE. Obra que una vez en funcionamiento empezó a prestar un gran servicio social.

Así las cosas, Zamora es feliz, y ya solo necesita un "tren madrugador" que garantice que desde la capital de la provincia se llegue a Madrid a una hora que permita trabajar allí y vivir aquí.

Dios a prieta pero no ahoga. Mas en esto, el alcalde de Vigo, que no entiende por qué desde esa importante ciudad se ha de ir a Orense dando un rodeo por Santiago, se cabrea.

Dada la importancia de esa zona se le responde desde Renfe que se va a construir una nueva vía entre Vigo y Orense pero que llevara tiempo. "¿Cuánto?" pregunta, y ante la cantidad de años que le dicen se altera aún más, por lo que para calmarlo le sugieren: "Hombre, lo que podemos hacer mientras, es suprimir paradas intermedias y así alguno de "tus" trenes puede ganar media hora".

"Vale", dice, y Renfe quita 2 paradas por sentido en Otero de Sanabria, originando así un perjuicio innecesario en una zona que ya disfrutaba de las ventajas del tren rápido.

Pero, con un ataúd como ariete, "Zamora se pone en pie". Y…

Dios castiga sin piedra ni palo. A todo esto, y aquí está la novedad para quienes no leen periódicos gallegos, surgen 2 noticias de aúpa.

Renfe ha renunciado a hacer una nueva conexión entre Vigo y Orense por carísima, y porque se ha optado por construir la doble vía (¿recuerdan que no había?) entre Madrid y Coruña pasando por Santiago (entre otras cosas porque los atrasos se producen porque cuando un tren va fuera de hora repercute en los demás que deben esperar en algún apeadero a que pase el que va mal).

Ante estas novedades, el alcalde de Vigo "se conforma" con que algunos trenes no vayan a Madrid dando el rodeo por Santiago y que vayan directamente a Orense por la vía antigua, junto al río Miño, llena de curvas, pero qué al tener menos kilómetros, con un Avant, pudiera compensarles.

Los últimos serán los primeros. "Ya, ya, pero ¿y Sanabria qué? ¿Y Zamora? Que nos tienen abandonados, porque les damos igual, ya que saben que, como siempre, vamos a votar a las derechas".

Pero ¡ay! hombres de poca fe. Resulta que hay más territorios que tienen problemas con el tren, como por ejemplo Lugo, qué con 100.000 habitantes en su capital, sin contar con el alfoz, ni la provincia, también quiere llegar temprano a Madrid y no tiene AVE.

Pues bien, para resolver ese problema, y son palabras del ministro de Transportes, van a hacer esto. Pondrán un tren modelo Avant cuyo recorrido, con paradas, será: Lugo, Monforte, Orense, A Gudiña, Otero, Zamora. Tren que llegará a nuestra capital a primerísima hora de la mañana, para enlazar con otro (¿el madrugador?) que irá de Zamora a Madrid.

Y luego dicen que no existe la Divina Providencia.