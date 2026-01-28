El singular mercado inmobiliario de Zamora

Zamora capital ofrece una fotografía inmobiliaria que, a primera vista, puede parecer contradictoria. Se trata de una ciudad de tamaño medio-pequeño, ronda los 60.000 habitantes, una estructura demográfica claramente envejecida y una presencia relevante de hogares unipersonales. Sin embargo, su mercado de la vivienda muestra una vitalidad que no encaja del todo con el relato generalizado de estancamiento que suele asociarse al interior peninsular.

Los datos demográficos son conocidos y conviene recordarlos para contextualizar cualquier análisis. La edad media supera ampliamente la media nacional y casi tres de cada diez residentes tienen más de 65 años. A ello se suma una tasa de paro moderada en comparación con otras capitales, pero aún significativa. El peso del alquiler sigue siendo reducido frente a la propiedad, y el volumen de viviendas desocupadas continúa siendo elevado para una ciudad de su tamaño. Este conjunto de factores dibuja una ciudad madura, estable, con bajo crecimiento poblacional y un parque residencial amplio y heterogéneo.

Sin embargo, cuando se observa la evolución reciente del mercado, la realidad se vuelve más matizada. Las operaciones de compraventa han aumentado de forma sostenida tanto en 2024 como en 2025, en clara divergencia con la tendencia nacional, donde el enfriamiento del mercado ha sido más evidente. Este comportamiento sugiere que Zamora está funcionando bajo dinámicas propias, menos expuestas a la volatilidad de las grandes áreas metropolitanas y más ligadas a factores locales.

Los precios son una buena muestra de ello. En los últimos cuatro años, el valor del metro cuadrado en vivienda usada ha registrado incrementos superiores al 25%, mientras que el mercado del alquiler ha experimentado subidas todavía más intensas, con aumentos acumulados cercanos al 40% y repuntes especialmente pronunciados en el último año. En términos relativos, estas cifras son relevantes para una ciudad pequeña, donde tradicionalmente los precios se habían mantenido contenidos y con escasa presión alcista.

Parte de esta resiliencia se explica por la estructura económica local. Zamora no cuenta con grandes corporaciones ni polos industriales de escala nacional, pero sí con un tejido de pequeñas y medianas empresas, especialmente vinculadas a la construcción, los servicios y el comercio, que sostienen el empleo y la actividad. A ello se suma un incipiente dinamismo emprendedor que, sin ser transformador a corto plazo, contribuye a mantener una demanda estable de vivienda, especialmente en determinados barrios y tipologías concretas.

Desde el ámbito institucional, los proyectos impulsados por el Ayuntamiento en materia de infraestructuras, rehabilitación de edificios y mejora de corredores urbanos suponen un avance claro en calidad de vida para los residentes. Son actuaciones necesarias, largamente esperadas, que modernizan la ciudad y refuerzan su funcionalidad. No obstante, su impacto en la percepción externa de Zamora será limitado: mejoran lo existente, pero no alteran de forma sustancial su posicionamiento frente a otros territorios más dinámicos desde el punto de vista demográfico o económico.

En este contexto, la inversión inmobiliaria merece un análisis prudente y realista. Hoy en día, adquirir un inmueble para alquilarlo no puede considerarse una alternativa conservadora. Se trata de una inversión con riesgos específicos que deben ser compensados con una rentabilidad claramente superior a la de los activos sin riesgo. El bono español a diez años ofrece en torno a un 3,3% anual, lo que marca, sin condiciones, un umbral mínimo de referencia.

Para evaluar correctamente una operación inmobiliaria es imprescindible ir más allá del precio de compra. A este hay que añadir los gastos asociados a la adquisición, que fácilmente pueden representar alrededor de un 10% adicional. Por el lado de los ingresos, el alquiler bruto debe ajustarse por impuestos, mantenimiento, reparaciones, costes de comunidad y los inevitables periodos de desocupación. Solo tras este ejercicio se puede hablar de rentabilidad real.

A los niveles actuales de precios, la selección del inmueble resulta determinante. Los analistas coinciden en que, para que la inversión tenga sentido, la rentabilidad anual debería situarse en torno al 7%, resultado de sumar al rendimiento libre de riesgo (el mencionado bono español a 10 años) una prima que compense adecuadamente la incertidumbre inherente al mercado del alquiler, en torno al 4%. Zamora, según la prensa especializada, destaca en los rankings nacionales por situarse en la parte alta de la tabla en términos de rentabilidad bruta, superando ligeramente el 7%, aunque este dato debe tomarse siempre antes de impuestos y gastos.

Conviene recordar que la rentabilidad teórica rara vez coincide con la rentabilidad efectiva. La fiscalidad, los costes recurrentes y los riesgos de impago reducen de forma significativa el rendimiento final. Aun así, debido al apalancamiento financiero, el mercado inmobiliario mantiene una ventaja estructural frente a otros activos. A largo plazo, financiar parte de la compra mediante hipoteca puede elevar notablemente la rentabilidad del capital propio, ya que los rendimientos del alquiler superan con holgura los tipos de interés hipotecarios actuales.

Además, existen estrategias que permiten afinar la ecuación rentabilidad-riesgo. En determinadas zonas de la capital, las viviendas de menor tamaño ofrecen una relación más favorable entre precio de adquisición y renta obtenida. Factores como la antigüedad del edificio, su ubicación concreta, la eficiencia energética o la existencia de zonas comunes influyen de manera decisiva en el resultado final.

Zamora no es un mercado para la especulación rápida ni para expectativas irreales. Es, en cambio, un mercado que premia el análisis, la paciencia y el conocimiento del entorno. Comprender sus particularidades demográficas, económicas y urbanas resulta imprescindible para tomar decisiones acertadas. En un escenario de mayor exigencia financiera y tipos de interés normalizados, la vivienda sigue siendo un activo sólido, pero solo para quien sepa leer bien la letra pequeña.