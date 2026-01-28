Inexistente autocrítica

En política no existe la autocrítica y es una pena porque fomenta el crecimiento personal que tanto necesitan buena parte de nuestros amados y nunca bien ponderados políticos. Pásenles la mano por el lomo, tírenles de la levita, adúlenlos, háganles la rosca, peloteen en torno a su persona todo lo que quieran. Sólo entonces se muestran felices. Pero en cuanto les cantan las verdades del barquero, porque se muestran incapaces para el edificante ejercicio de la autocrítica, se jorobó el invento, buscan las vueltas y lo que sea menester buscar del osado u osada que ha roto su paz interior.

Tras los últimos sucesos ocurridos en España, ya hemos visto y comprobado la incapacidad de ministro y responsables de Renfe y de Adif, para analizar sus propias acciones y comportamientos, buscar y declarar errores o defectos en sus actuaciones o, lo que es igual, ejercer la autocrítica. Eso es mucho pedir a quienes se muestran incapaces de realizar la pertinente labor de introspección y mantener consigo mismos un diálogo honesto y reflexivo que les permita reconocer sus aciertos y sus errores.

Pero no, los ejercientes de la res pública solo tienen aciertos. Por eso cuando salta el error, además flagrante, se les descompone la cara, y les aflora el cabreo propio del que ha sido pillado infraganti, incapacitándoles para reconocer lo que salta a simple vista. Sobre todo cuando se ha investigado y hay resultados que los dejan mal parados.

Cierto es que la autocrítica brilla por su ausencia en cualquier profesión y oficio. Desde la más campanuda al más humilde. En España nadie se equivoca. Se equivocan los demás. Sobre todo, para algunos, los medios de comunicación que son el mensajero contra el que siempre hay que tirar a dar. Nada le digo si los errores cometidos les obligan a pedir perdón. Aquí no pide perdón ni el Tato. Eso se deja para los buenos de corazón, para clero y monjas. Y, no crea usted que es oro todo lo que reluce en las congregaciones donde también salta la liebre, y cuando lo hace el salto es olímpico.

Es inentendible ese ‘empoderamiento’ que acompaña el devenir de algunos políticos que van tan sobrados, que no caen en la cuenta de la conveniencia, para su propio desarrollo personal, de ejercer la autocrítica frente a la autocomplacencia que tanto les gusta.