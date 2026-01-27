Del humor y la libertad de expresión

Hace unos días ojeando el periódico me detuve en un artículo sobre un tema que no viene al caso. La lectura transcurría distendida cuando el anónimo columnista me sorprendió con un final inesperado. Concluyente. Rotundo y definitivo. "…y es que", decía, "tengo más sentido del humor que yo que sé". Así. Sin más. No había nada más que hablar, venía a decir. La expresión, además de provocarme una sonrisa, me hizo reflexionar sobre el humor, esa cualidad que hace al hombre diferente del resto del mundo animal.

El humor pertenece en exclusiva a nuestra especie. La agresividad, la comunicación o el sentido de pertenencia al grupo existen en el mundo animal. El humor no. Sólo el hombre tiene la capacidad de reírse en cualquier lugar y situación. De todo. Absolutamente de todo, incluso de sí mismo, pero ¿qué es exactamente el humor? ¿Qué mecanismo psicológico hace posible que un gesto, una palabra, un sencillo comentario, incluso, en determinada situación, nos provoque un estado de ánimo cuya manifestación puede ir de la sonrisa apenas perceptible a la más ruidosa carcajada?

Para algunos es cómica aquella situación en la que nos sentimos superiores a la víctima. Nos reímos del que se cae, del que se equivoca, del payaso que recibe la colleja o de quien se deja atrapar inocentemente por el objetivo de una "cámara indiscreta". Es éste un tipo de humor característico de los más pequeños, ingenuo y con cierta dosis de sadismo al mismo tiempo.

Para otros la risa vendría a ser algo así como la válvula de escape de una olla a presión por la que se libera una emoción, una especie de catarsis o, lo que es lo mismo, un mecanismo de defensa y liberación. Lo explica la conocida teoría psicoanalítica según la cual para que el individuo no explote es necesario que afloren al exterior, de tarde en tarde, los conflictos que permanecen almacenados en su inconsciente.

Hay un tercer grupo, aquél para el que el humor es consecuencia del alejamiento o destrucción de una norma. Esto no implica que todos los desvíos produzcan risa. En absoluto. ¡Faltaría más! Significa sencillamente que si provocan cierta hilaridad es porque alguien ha defraudado una expectativa, se ha saltado un código o ha incumplido una regla. Moral, estética, artística, ética, la que sea. De cualquier tipo, incluso lógica como en la frase que originó este artículo. Lo que importa, aquí, es la transgresión.

Personalmente me quedo con esta última teoría, es decir, el humor como elemento perturbador por cuanto cuestiona las leyes establecidas. Visto así, además de la rebeldía que supone vendría a revelar la estupidez de algunas normas y leyes que nos han vendido como provechosas cuando lo que realmente encubren son intereses concretos. Es éste un tipo de humor no exento de riesgo y exige a sus creadores, además de talento, valentía…

Hace unos días se ha cumplido el décimo primer aniversario del atentado contra la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Su pecado fue denunciar el fanatismo religioso con unas viñetas. Creyeron en la libertad de expresión y bien caro lo pagaron: unos individuos armados con fusiles de asalto entraron en las oficinas de la revista en la mañana del 7 de enero del 2015 y al grito de "Alá es el más grande" convirtieron la redacción en un infierno de sangre y fuego.

Sirvan estas líneas, además de repulsa por la barbarie y condena a la intolerancia, de homenaje a las víctimas parisinas. También de agradecimiento a los profesionales del humor gráfico por su callada labor en la soledad del escritorio. Entre lápices y gomas, soñando historietas que provoquen la reflexión y hagan visibles aspectos de la sociedad que de otra forma serían difíciles de abordar en un mundo cada vez más tenso y polarizado. Y por si esto no bastara, provocando siempre una sonrisa.