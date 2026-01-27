Elecciones autonómicas a la vista

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León, se celebrarán el día 15 de marzo, para elegir a 82 procuradores que, integrarán el parlamento autonómico.

Dicho lo anterior y, haciendo un poco de memoria, diré que quien escribe estas líneas en, en multitud de artículos, publicados en este diario, he hecho referencia, entre otras muchas peticiones, a las deficiencias de nuestro mundo rural y de nuestra provincia de Zamora, en general y, muy concretamente sobre nuestra Tierra de Campos, especialmente despoblada, olvidada y abandonada, dicho sea con el máximo respeto, consideración y, en estricto ánimo de defensa.

Ruego, si desean ver los artículos publicados, acudan a la hemeroteca de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y, allí podrán consultar mis peticiones; les anticipo, son claras, concretas y expuestas con claridad meridiana, en el lenguaje de Cervantes, solamente hay que atenderlas y cumplirlas.

Los zamoranos pedimos realidades, hechos concretos, porque las promesas incumplidas generan desconfianza y falsas expectativas.

Señores políticos, ante las nuevas elecciones autonómicas, todos sabemos, que unos, pueden perder el poder que da el puesto y, tal vez tengan que volver al tajo, y ello no les resulte nada fácil, porque hay que cumplir horario, fichar, atender las órdenes del jefe, disponibilidad, pedir permiso para casi todo, etc…, y en el mejor de los casos, a nivel de profesional liberal, ponerse al día, actualizarse, recuperar clientela, que después de una interrupción, no suele resultar fácil.

Otros, ya acarician el puesto.

Sean realistas y por favor, no prometan nada que no puedan cumplir. Les recuerdo la frase de Sócrates: "Vive en silencio, actúa con amor y deja que tus acciones hablen por ti".

Hay una frase muy ilustrativa, dice así: "No hables, a menos que puedas mejorar el silencio".

Nuestra provincia de Zamora, tiene multitud de necesidades que, a medida que la población envejece, aumentan; es un silogismo básico, el conocido "de cajón de pino, madera de tabla", una verdad de las llamadas de Perogrullo. No es necesario recurrir a Aristóteles que definió el silogismo como un razonamiento, ni a los escolásticos.

Hay miles de asignaturas pendientes, cito brevemente, la sanidad rural diaria y, por favor, agilicen las listas de espera, los enfermos no pueden esperar, meses y meses para acudir a la consulta de un especialista, igual ocurre con la tramitación de la aplicación de la ley de dependencia (Ley 39/2006).

Está pendiente el estudio de la puesta en marcha de la vía férrea Ruta de la Plata.

Menos burocracia y más eficacia, para todo y qué bien estaríamos.

Hay un tema fundamental, o mejor dicho más fundamental, y es que teniendo en cuenta la avanzada edad de nuestros paisanos, se necesita una mayor atención residencial, tema del que no suelen hablar, ignoro el motivo. Me gustaría lo expliquen. Mójense en la campaña y comprométanse con la creación de residencias rurales, los mayores permanecerán en su entorno y darán empleo en el mundo rural.

Para concluir, por razones de espacio disponible, les sugiero, con el máximo respeto, que lo que vayan a prometer, cúmplanlo, porque si no lo cumplen mienten y, mentir es decir lo contrario de lo que se piensa, con intención de engañar, y eso queda muy feo, es poco ético.

Menos promesas y más realidades. A buen entendedor pocas palabras bastan. "Qui potest capere, capiat".

Pedro Bécares de Lera